ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Правительство РФ одобрило проект соглашения между Россией и Туркменистаном о сотрудничестве в сфере туризма. Соответствующий документ опубликован на сайте кабинета министров.



В тексте сообщения говорится:

"Проектом Соглашения предусматривается развитие двустороннего сотрудничества России и Туркменистана в области туризма, включая реализацию совместных проектов, привлечение инвестиций в сферу туризма, проведение информационно-ознакомительных туров для туроператоров, подготовку профессиональных кадров в области туризма, а также сотрудничество в рамках Всемирной туристской организации.

Подписание Соглашения позволит сформировать нормативную правовую базу сотрудничества двух стран в области туризма".