ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение об установлении базового уровня тарифов на электрическую энергию на Дальнем Востоке в 2018 году.

«В целях доведения тарифов на электроэнергию на Дальнем Востоке до планируемых на следующий период регулирования базовых уровней установлены базовый уровень цен на электроэнергию для субъектов Федерации, входящих в состав ДФО, на 2018 год и размер средств на 2018 год, учитываемых при определении надбавки к цене на мощность, поставляемую в ценовых зонах оптового рынка производителями электрической энергии, в целях достижения в этих субъектах Федерации базовых уровней цен на электроэнергию», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте партии "Единая Россия".



Согласно документу, установлен базовый уровень цен на электроэнергию, а также надбавка к цене на мощность и размер средств на 2018 год, учитываемых при определении надбавки к цене на мощность.