Кабмин РФ одобрил проект о противодействии хищению средств с банковских счетов юрлиц
20.10.2017, 22:55
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Правительство РФ одобрило законопроект Минфина о противодействии хищению денежных средств с банковских счетов юрлиц при совершении операций с помощью дистанционных сервисов и решило внести его в Госдуму, сообщается на сайте кабинета министров.
Действующим законодательством предусмотрены механизмы, обеспечивающие правовую защиту интересов клиентов банков - физлиц в случаях своевременного информирования о переводе денежных средств без их согласия. При этом правовой механизм приостановления перевода денежных средств клиентов - юрлиц не определён, что не позволяет предотвращать их убытки даже в случаях своевременного направления сообщения об отсутствии согласия клиента на перевод средств.
Проектом предлагается, в частности, дополнить действующий закон нормами о признаках совершения перевода средств без согласия клиента и о порядке действий оператора в таких случаях. Предусматривается, что их будет устанавливать ЦБ. Также предусматривается право кредитных организаций в зависимости от их деятельности самостоятельно устанавливать дополнительные признаки совершения такого перевода денежных средств в соответствии с требованиями Банка России.
Проектом устанавливается обязанность кредитной организации при выявлении признаков перевода средств без согласия плательщика незамедлительно запрашивать подтверждение клиента о возможности исполнения распоряжения. Также устанавливается порядок действий кредитных организаций, обслуживающих плательщика и получателя денежных средств, по возврату денежных средств при получении от плательщика - юрлица уведомления о списании денежных средств без его согласия.
"Цель - создать дополнительные правовые условия для предотвращения несанкционированных операций, совершаемых с использованием систем дистанционного банковского обслуживания, предотвращать потери денежных средств кредитных организаций с банковских счетов юридических и физических лиц", - отмечается в сообщении.
Действующим законодательством предусмотрены механизмы, обеспечивающие правовую защиту интересов клиентов банков - физлиц в случаях своевременного информирования о переводе денежных средств без их согласия. При этом правовой механизм приостановления перевода денежных средств клиентов - юрлиц не определён, что не позволяет предотвращать их убытки даже в случаях своевременного направления сообщения об отсутствии согласия клиента на перевод средств.
Проектом предлагается, в частности, дополнить действующий закон нормами о признаках совершения перевода средств без согласия клиента и о порядке действий оператора в таких случаях. Предусматривается, что их будет устанавливать ЦБ. Также предусматривается право кредитных организаций в зависимости от их деятельности самостоятельно устанавливать дополнительные признаки совершения такого перевода денежных средств в соответствии с требованиями Банка России.
Проектом устанавливается обязанность кредитной организации при выявлении признаков перевода средств без согласия плательщика незамедлительно запрашивать подтверждение клиента о возможности исполнения распоряжения. Также устанавливается порядок действий кредитных организаций, обслуживающих плательщика и получателя денежных средств, по возврату денежных средств при получении от плательщика - юрлица уведомления о списании денежных средств без его согласия.
"Цель - создать дополнительные правовые условия для предотвращения несанкционированных операций, совершаемых с использованием систем дистанционного банковского обслуживания, предотвращать потери денежных средств кредитных организаций с банковских счетов юридических и физических лиц", - отмечается в сообщении.
Источник: Единая Россия