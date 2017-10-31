Кабмин РФ предложил штрафовать за срыв сроков оформления документов по градостроительству
31.10.2017, 22:45
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Правительство РФ предлагает штрафовать чиновников на 10-30 тысяч рублей, а юридические лица - на 100-300 тысяч рублей за нарушение сроков направления документов в государственные информационные системы обеспечения градостроительной деятельности. Соответствующий проект закона направлен в Государственную Думу, сообщается на официальном сайте кабинета министров.
В материалах говорится, что законопроект направлен на устранение пробелов правового регулирования в сфере установления административной ответственности органов государственной власти, органов местного самоуправления за нарушения требований законодательства о градостроительной деятельности в части нарушения сроков направления документов для размещения в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности. Специалисты подчёркивают, что необходимость установления административной ответственности связана с изменениями в Градостроительном кодексе и необходимостью усиления ответственности органов государственной власти и органов местного самоуправления, не обеспечивших соблюдение установленного порядка и сроков включения необходимых сведений в информационные системы обеспечения градостроительной деятельности.
В материалах говорится, что законопроект направлен на устранение пробелов правового регулирования в сфере установления административной ответственности органов государственной власти, органов местного самоуправления за нарушения требований законодательства о градостроительной деятельности в части нарушения сроков направления документов для размещения в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности. Специалисты подчёркивают, что необходимость установления административной ответственности связана с изменениями в Градостроительном кодексе и необходимостью усиления ответственности органов государственной власти и органов местного самоуправления, не обеспечивших соблюдение установленного порядка и сроков включения необходимых сведений в информационные системы обеспечения градостроительной деятельности.
Источник: Единая Россия