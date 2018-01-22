Кабмин РФ выделит почти 50 млрд рублей на обеспечение детей до 3-х лет местами в яслях к 2021 году
22.01.2018, 23:06
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Дети до трёх лет должны быть обеспечены местами в детских садах к 2021 году. Об этом заявил в председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев на совещании с вице-премьерами.
"Сейчас новая задача - обеспечить местами в дошкольных учреждениях детей до трёх лет. Мы должны дать возможность тем родителям, которые находятся в отпуске по уходу за ребёнком, отдать ребёнка в ясли и вернуться на работу", - цитирует "Интерфакс" Медведева.
Премьер-министр пояснил, что планируется, что к 2021 году в детских садах появятся места для детей до трёх лет. "На эти цели в этом и следующем году из федерального бюджета в общей сложности выделяется почти 50 млрд рублей", - заявил он.
Медведев добавил, что не должно быть проблем с кадрами и оснащением новых детсадов и ясельных групп.
Напомним, что ранее Президент РФ Владимир Путин нa встрече с Кабмином РФ заявлял, что программа увеличения числа мест в яслях позволит матерям раньше выйти на работу. Всего в планах на 2018–2019 годы – создание более 326 тыс. ясельных мест.
Партия "Единая Россия" неоднократно заявляла о необходимости наряду с решением проблемы нехватки мест в детские сады для детей в возрасте от трёх до семи лет решить вопрос очереди в ясельные группы для детей в возрасте до трёх лет.
"Сейчас новая задача - обеспечить местами в дошкольных учреждениях детей до трёх лет. Мы должны дать возможность тем родителям, которые находятся в отпуске по уходу за ребёнком, отдать ребёнка в ясли и вернуться на работу", - цитирует "Интерфакс" Медведева.
Премьер-министр пояснил, что планируется, что к 2021 году в детских садах появятся места для детей до трёх лет. "На эти цели в этом и следующем году из федерального бюджета в общей сложности выделяется почти 50 млрд рублей", - заявил он.
Медведев добавил, что не должно быть проблем с кадрами и оснащением новых детсадов и ясельных групп.
Напомним, что ранее Президент РФ Владимир Путин нa встрече с Кабмином РФ заявлял, что программа увеличения числа мест в яслях позволит матерям раньше выйти на работу. Всего в планах на 2018–2019 годы – создание более 326 тыс. ясельных мест.
Партия "Единая Россия" неоднократно заявляла о необходимости наряду с решением проблемы нехватки мест в детские сады для детей в возрасте от трёх до семи лет решить вопрос очереди в ясельные группы для детей в возрасте до трёх лет.
Источник: Единая Россия