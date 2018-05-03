03.05.2018, 23:27
Кабмин РФ запускает пилотный проект интернет-агрегатора госзакупок с 1 июля
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Правительство РФ запускает с 1 июля пилотный проект интернет-агрегатора госзакупок, а с 1 ноября он станет обязательным для использования. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.
"Принято решение о реализации пилотного проекта по созданию информационного ресурса для госзакупок малого объёма - единого агрегатора торговли. Реализация пилотного проекта предполагается на добровольной основе в отношении закупок для государственных и муниципальных нужд малого объёма с 1 июля 2018 года, на обязательной основе в отношении госзакупок федеральных органов исполнительной власти - с 1 ноября 2018 года", - говорится в сообщении на сайте Кабмина РФ.
Цель принятого решения - расширить возможности субъектов предпринимательства предлагать свои товары, работы, услуги государственным заказчикам.
Ранее размеры закупок малого объёма были установлены на уровнях до 100 тыс. рублей, до 200 тыс. рублей и до 400 тыс. рублей в зависимости от их целей. "Функция агрегатора торговли - обеспечивать взаимодействие поставщиков товаров, работ, услуг, размещающих свои предложения, с госзаказчиками. Используя агрегатор торговли заказчик сможет выбирать наиболее качественный товар по оптимальной цене", - говорится в сообщении.
К агрегатору торговли будут допущены заказчики, зарегистрированные в единой информационной системе в сфере закупок. Агрегатор торговли будет обеспечивать недискриминационный доступ при размещении предложений потенциальных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) с использованием в том числе других информационных систем.
"Принято решение о реализации пилотного проекта по созданию информационного ресурса для госзакупок малого объёма - единого агрегатора торговли. Реализация пилотного проекта предполагается на добровольной основе в отношении закупок для государственных и муниципальных нужд малого объёма с 1 июля 2018 года, на обязательной основе в отношении госзакупок федеральных органов исполнительной власти - с 1 ноября 2018 года", - говорится в сообщении на сайте Кабмина РФ.
Цель принятого решения - расширить возможности субъектов предпринимательства предлагать свои товары, работы, услуги государственным заказчикам.
Ранее размеры закупок малого объёма были установлены на уровнях до 100 тыс. рублей, до 200 тыс. рублей и до 400 тыс. рублей в зависимости от их целей. "Функция агрегатора торговли - обеспечивать взаимодействие поставщиков товаров, работ, услуг, размещающих свои предложения, с госзаказчиками. Используя агрегатор торговли заказчик сможет выбирать наиболее качественный товар по оптимальной цене", - говорится в сообщении.
К агрегатору торговли будут допущены заказчики, зарегистрированные в единой информационной системе в сфере закупок. Агрегатор торговли будет обеспечивать недискриминационный доступ при размещении предложений потенциальных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) с использованием в том числе других информационных систем.
Источник: Единая Россия
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