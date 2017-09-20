ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Правительство РФ одобрило законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до прожиточного минимума и поручило внести его в Государственную Думу, сообщает сайт Кабмина РФ.

"Принятие законопроекта позволит довести к 2019 году минимальный размер оплаты труда до величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по РФ и будет способствовать обеспечению повышения заработной платы около 4,5 млн работников, в том числе 1,6 млн работников бюджетной сферы", – отмечается в документе.

Напомним, что Президент РФ Владимир Путин предложил с 1 января 2018 года повысить МРОТ с текущих 71-72% от прожиточного минимума до 85% и не позднее 2019 года уравнять их. Глава государства указал на необходимость преодолеть ситуацию, когда минимально возможная заработная плата не покрывает даже базовые расходы граждан. Первый заместитель руководителя фракции "Единой России" по законотворческой деятельности Андрей Исаев отметил, что в осеннюю сессию для фракции "Единой России" приоритетным станет принятие законопроекта о повышении МРОТ до прожиточного минимума.