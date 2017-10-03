ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о распределении 270 млн рублей между 19 субъектами РФ, выделенных на внедрение в общеобразовательных организациях системы мониторинга здоровья учащихся.

"Утвердить прилагаемое распределение субсидий, предоставляемых в 2017 году из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на софинансирование расходов по внедрению в общеобразовательных организациях системы мониторинга здоровья обучающихся", - говорится в документе.

Субсидии выделены в рамках госпрограммы "Развитие фармацевтической и медицинской промышленности" на 2013-2020 годы. Согласно документу, крупнейшие субсидии получили Кемеровская область (42 млн рублей), Краснодарский (33,8 млн рублей) и Алтайский край (28,4 млн рублей).

Средства направляются на оснащение отечественным оборудованием для обследования здоровья обучающихся с ограниченными возможностями, развитие системы раннего выявления заболеваний, повышение квалификации специалистов и педагогов.