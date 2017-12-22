ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Правительство России отменило запрет на государственные и муниципальные закупки программного обеспечения из стран Евразийского экономического союза. Об этом говорится в Постановлении Правительства от 20 декабря 2017 года №1594.



"Снимается запрет на допуск программного обеспечения, происходящего из государств Евразийского экономического союза, для закупок для государственных и муниципальных нужд. Предусматривается создание единого реестра российских программ для ЭВМ и баз данных и единого реестра программ для ЭВМ и баз данных из других государств ЕАЭС", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Правительства РФ.

Документ снимает запрет на допуск программ, включённых в реестр евразийского ПО, для закупок для государственных и муниципальных нужд, уточняет понятие «программное обеспечение» и корректирует правила определения принадлежности программного обеспечения, устанавливает, что на программы, включённые в реестр евразийского ПО, распространяются дополнительные требования, установленные постановлением Правительства от 23 марта 2017 года №325 для российского программного обеспеченияи.