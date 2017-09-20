Кабмин внёс в Госдуму проект закона об увеличении периода выплаты накопительной пенсии на 2018 год
20.09.2017, 12:38
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Правительство РФ внесло в Государственную Думу законопроект об увеличении ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии на 2018 год.
Как следует из электронной базы документов нижней палаты парламента, период, в который человек будет получать пенсию, должен вырасти на полгода — до 246 месяцев.
«Ожидаемый период выплаты накопительноий пенсии, применяемый для расчёта её размера, на 2018 год устанавливается продолжительностью 246 месяцев», — говорится в проекте закона. Документ, в случае его принятия, должен вступить в силу с января 2018 года.
Правительство РФ одобрило этот законопроект ранее в сентябре. Как пояснял Минтруд РФ, «с целью постепенного доведения ежегодно устанавливаемого законом ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии до приближенных к реальным значениям продолжительности жизни будущих получателей… законопроектом предлагается повышение на шесть месяцев — с 240 до 246 месяцев».
Как следует из электронной базы документов нижней палаты парламента, период, в который человек будет получать пенсию, должен вырасти на полгода — до 246 месяцев.
«Ожидаемый период выплаты накопительноий пенсии, применяемый для расчёта её размера, на 2018 год устанавливается продолжительностью 246 месяцев», — говорится в проекте закона. Документ, в случае его принятия, должен вступить в силу с января 2018 года.
Правительство РФ одобрило этот законопроект ранее в сентябре. Как пояснял Минтруд РФ, «с целью постепенного доведения ежегодно устанавливаемого законом ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии до приближенных к реальным значениям продолжительности жизни будущих получателей… законопроектом предлагается повышение на шесть месяцев — с 240 до 246 месяцев».
Источник: Единая Россия