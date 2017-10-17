ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении в Государственную Думу законопроекта об очередности погашения задолженности по потребительскому кредиту. Документ, подписанный 14 октября, опубликован на сайте Кабмина РФ.

«Законопроектом предлагается установить, чтобы в первую очередь погашались проценты за пользование денежными средствами, а потом - основная сумма долга», - говорится в пояснительной записке к распоряжению.

Проектом поправок в закон о потребительском кредите предусматривается, что такой порядок погашения долга будет действовать, если платёж заёмщика недостаточно велик для полного исполнения его обязательств.