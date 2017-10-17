Кабмин вносит в Госдуму проект поправок об очередности погашения долгов по кредитам
17.10.2017, 14:47
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении в Государственную Думу законопроекта об очередности погашения задолженности по потребительскому кредиту. Документ, подписанный 14 октября, опубликован на сайте Кабмина РФ.
«Законопроектом предлагается установить, чтобы в первую очередь погашались проценты за пользование денежными средствами, а потом - основная сумма долга», - говорится в пояснительной записке к распоряжению.
Проектом поправок в закон о потребительском кредите предусматривается, что такой порядок погашения долга будет действовать, если платёж заёмщика недостаточно велик для полного исполнения его обязательств.
«Законопроектом предлагается установить, чтобы в первую очередь погашались проценты за пользование денежными средствами, а потом - основная сумма долга», - говорится в пояснительной записке к распоряжению.
Проектом поправок в закон о потребительском кредите предусматривается, что такой порядок погашения долга будет действовать, если платёж заёмщика недостаточно велик для полного исполнения его обязательств.
Источник: Единая Россия