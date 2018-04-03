03.04.2018, 18:01
Кабмин выделил более 12 млрд рублей на поддержку автопроизводителей и лёгкой промышленности
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Цель принятых решений - дополнительно загрузить производственные мощности предприятий автомобильной и лёгкой промышленности, а также смежных отраслей, отметили в правительстве
Правительство РФ выделяет из своего резервного фонда 12,2 млрд рублей ассигнований на поддержку предприятий отраслей автомобилестроения и лёгкой промышленности. Соответствующее распоряжение от 30 марта опубликовано по официальном сайте правительства РФ.
В частности, согласно документу, 4 млрд рублей выделяются на возмещение потерь в доходах российских лизинговых компаний при предоставлении лизингополучателю скидки на авансовый платёж по договорам лизинга колёсных транспортных средств, заключённым в 2018 году. Это, как считают в кабмине, позволит реализовать в текущем году не менее 15 тыс. единиц техники.
На стимулирование продаж автомобилей гражданам выделяются 3 млрд рублей, которые будут направлены банкам на возмещение выпадающих доходов по льготным кредитам, выданным в 2018 году. Ожидается, что это позволит реализовать в нынешнем году не менее 35,5 тыс. автомобилей.
Кабмин также выделяет 0,5 млрд рублей субсидий дальневосточным автопроизводителям на перевозку их продукции в другие регионы страны, что позволит обеспечить в 2018 году перевозку не менее 5 тыс. автомобилей. На стимулирование продаж техники, использующей природный газ в качестве моторного топлива, направляются 2,5 млрд рублей, 700 млн рублей будет выделено на финансирование расходов лизинговых организаций по обеспечению лёгкой промышленности оборудованием на основе финансового лизинга.
Ещё 500 млн рублей правительство выделит из своего резервного фонда на стимулирование российских производителей камвольных и поливискозных тканей, предназначенных для изготовления школьной формы. Ещё 1 млрд рублей кабмин направит предприятиям лёгкой промышленности для возмещения части затрат, понесённых в 2015-2018 годах на уплату процентов по кредитам на пополнение оборотных средств, что должно снизить долговую нагрузку этих организаций.
"Цель принятых решений - дополнительно загрузить производственные мощности предприятий автомобильной и лёгкой промышленности, а также смежных отраслей", - резюмировали в правительстве.
Правительство РФ выделяет из своего резервного фонда 12,2 млрд рублей ассигнований на поддержку предприятий отраслей автомобилестроения и лёгкой промышленности. Соответствующее распоряжение от 30 марта опубликовано по официальном сайте правительства РФ.
В частности, согласно документу, 4 млрд рублей выделяются на возмещение потерь в доходах российских лизинговых компаний при предоставлении лизингополучателю скидки на авансовый платёж по договорам лизинга колёсных транспортных средств, заключённым в 2018 году. Это, как считают в кабмине, позволит реализовать в текущем году не менее 15 тыс. единиц техники.
На стимулирование продаж автомобилей гражданам выделяются 3 млрд рублей, которые будут направлены банкам на возмещение выпадающих доходов по льготным кредитам, выданным в 2018 году. Ожидается, что это позволит реализовать в нынешнем году не менее 35,5 тыс. автомобилей.
Кабмин также выделяет 0,5 млрд рублей субсидий дальневосточным автопроизводителям на перевозку их продукции в другие регионы страны, что позволит обеспечить в 2018 году перевозку не менее 5 тыс. автомобилей. На стимулирование продаж техники, использующей природный газ в качестве моторного топлива, направляются 2,5 млрд рублей, 700 млн рублей будет выделено на финансирование расходов лизинговых организаций по обеспечению лёгкой промышленности оборудованием на основе финансового лизинга.
Ещё 500 млн рублей правительство выделит из своего резервного фонда на стимулирование российских производителей камвольных и поливискозных тканей, предназначенных для изготовления школьной формы. Ещё 1 млрд рублей кабмин направит предприятиям лёгкой промышленности для возмещения части затрат, понесённых в 2015-2018 годах на уплату процентов по кредитам на пополнение оборотных средств, что должно снизить долговую нагрузку этих организаций.
"Цель принятых решений - дополнительно загрузить производственные мощности предприятий автомобильной и лёгкой промышленности, а также смежных отраслей", - резюмировали в правительстве.
Источник: Единая Россия