ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении 9,857 млрд рублей бюджетам регионов на обеспечение дорожной деятельности.

В частности, на строительство, реконструкцию, капремонт и ремонт уникальных дорожных искусственных сооружений бюджетам 11 регионов выделены трансферты в объёме 1,435 млрд рублей, на реализацию крупных особо важных для социально-экономического развития России проектов - 3,843 млрд рублей бюджетам девяти регионов.

Кроме того, бюджетам 17 регионов планируется направить 2,579 млрд рублей на приведение в нормативное состояние, развитие и увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значений. На финансирование проектов, реализуемых с применением механизмов государственно-частного партнёрства, - 2 млрд рублей бюджету Хабаровского края.

Другим распоряжением Росавтодору из Резервного фонда Правительства РФ выделены 119 млн рублей для предоставления межбюджетных трансфертов Калининградской и Омской областям на реализацию региональных программ в сфере дорожной деятельности.

Как отмечается, Калининградской области будет направлено 103,6 млн рублей на строительство эстакады "Восточная", Омской области - 15,4 млн рублей на ввод в эксплуатацию после реконструкции автомобильной дороги общего пользования местного значения.