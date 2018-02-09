Кабмин выделит регионам более 17 млрд рублей на развитие автодорог
09.02.2018, 13:57
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил о финансовой поддержке регионов для развития дорожной сети. "Мы продолжаем совершенствовать законодательство и управлять финансированием на региональные дороги, будем поддерживать субъекты Федерации, чтобы они могли строить новые и ремонтировать старые дороги", - сказал председатель правительства в четверг на заседании кабмина.
Он уточнил, что сегодня распределяется более 17 млрд рублей межбюджетных трансфертов, регионы получат деньги на реализации наиболее важных проектов.
Среди таковых премьер перечислил "реконструкцию автодорог, строительство путепроводов, мостов, обходных магистралей, транспортных развязок, что связано с дорожным фондом".
Он уточнил, что сегодня распределяется более 17 млрд рублей межбюджетных трансфертов, регионы получат деньги на реализации наиболее важных проектов.
Среди таковых премьер перечислил "реконструкцию автодорог, строительство путепроводов, мостов, обходных магистралей, транспортных развязок, что связано с дорожным фондом".
Источник: Единая Россия