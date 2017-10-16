ОРЕАНДА-НОВОСТИ. С приходом осени и началом сезона простуд офисные работники нередко ощущают недомогание и хандру. Несмотря на то, что симптомы часто недостаточны для получения больничного, 11,2% сотрудников готовы преувеличить тяжесть своего состояния на приёме у врача. К такому выводу пришли эксперты проекта «HR Lab. – Лаборатория HR Инноваций», проведя исследование для Аналитического центра «АльфаСтрахование».

Специалисты «АльфаСтрахование» провели анонимный опрос сотрудников 100 российских компаний с оборотом от 100 млн руб. в год и выяснили, что 11,2% готовы вспомнить всё, что их беспокоило в жизни на приёме у врача, лишь бы получить больничный. Половина из них отметили, что могли бы купить листок нетрудоспособности, если бы имели нужные контакты. Работающие мамы, на которых пришлось 6,4% опрошенных, признались, что хотя бы раз оправдывали своё отсутствие на работе выдуманным недомоганием у ребёнка.

Если летом одной из самых распространённых причин для отсутствия на рабочем месте является отравление, то осенью это простуда и сопутствующие ей симптомы: недомогание, насморк, першение в горле, ломота в суставах, а также обострение хронических заболеваний, переутомление и проблемы со сном.

«Осенняя погода часто становится причиной не только простудных заболеваний, но и нервных расстройств, что приводит к стрессу, и работник не может нормально выполнять свои обязанности. Обычно с подобными проблемами не принято уходить на больничный, в России это не приветствуется и может трактоваться как безделье, - говорит Егор Сафрыгин, директор департамента маркетинга «Медицина» Группы «АльфаСтрахование». – Тем не менее, при возникновении тревожных симптомов сотрудники пытаются найти способы не появляться несколько дней на работе, в ход идут различные уловки, например, преувеличение симптомов в кабинете врача. Для того, чтобы не происходило подобного профессионального выгорания, нужно проводить в коллективе оздоровительные мероприятия и вводить программы здоровья, «АльфаСтрахование» имеет обширный опыт в этой сфере».

Проект «HR Lab. – Лаборатория HR Инноваций» в партнёрстве с бизнес-журналом Harvard Business Review Россия, Ассоциацией менеджеров России и порталом HeadHunter работает с марта 2016 г.