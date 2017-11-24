ОРЕАНДА-НОВОСТИ. На столицу приходится три четверти от общего объёма экспортной выручки российских производителей программного обеспечения, рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина.

«Экспортный потенциал московских ИТ- и цифровых технологий очень высок: на столицу приходится 76 процентов экспортной выручки российских софтверных компаний. Объём экспорта программного обеспечения, разработанного в Москве, в 2016 году достиг 5,8 миллиарда долларов», — отметила она.

Вице-мэр также подчеркнула, что, создавая современную инфраструктуру, инвестируя в кадровый потенциал и развивая ИТ-технологии, Москва развивает не только свою экономику, но и экономику всей страны.

Сейчас в столице действует 31 технопарк, где работают 1,7 тысячи высокотехнологичных компаний и более 40 тысяч высококвалифицированных специалистов. Каждая десятая компания-резидент специализируется на ИТ-разработках.



Подготовке кадров в городе уделяют особое внимание. «Из 450–460 тысяч российских разработчиков программного обеспечения треть находится в Москве. Это 140 тысяч высококлассных специалистов. Подготовку по ИТ и другим техническим дисциплинам ведут 40 столичных вузов», — рассказала Наталья Сергунина.