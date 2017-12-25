ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные исследования, посвящённого теме введения в России электронных паспортов.

О возможной начале выдачи электронных паспортов с 2018 г. слышали 60% россиян, однако специально интересовались этим вопросом немногие (4%). Среди людей пенсионного возраста уровень информированности заметно выше (70%), чем среди более молодых потенциальных получателей документа (в частности, среди 18-24-летних – 53%). При этом возможность получить электронный документ заинтересовала почти половину молодых людей: 45% среди 18-24-летних и 46% среди 25-34-летних хотели бы его оформить. В целом по выборке эта доля составила 31%, тогда как 55% опрошенных это не интересно.

Многие возможности нового документа граждане называют для себя полезными. Так, 76% опрошенных было бы удобно хранить несколько документов (паспорт, полис, ИНН и др.) на одном носителе, ещё 76% - использовать электронный паспорт в качестве банковской карты, 71% - отправлять документы в госорганы без личного посещения и т.д.

Слабые стороны электронных паспортов, в сравнении с бумажными аналогами, 40% респондентов в принципе не видят, 38% - затрудняются назвать. Основные возражения связаны в первую очередь со страхом взлома и манипуляции с персональными данными (8%), потерей информации (5%).

Данные опроса комментирует руководитель департамента исследований ВЦИОМ Степан Львов: «В последние годы наши сограждане готовы активно вовлекаться в современные цифровые практики. Новые информационные технологии для решения повседневных вопросов, в особенности, – избавляющие от многочасовых очередей, непредсказуемого результата рассмотрения поданных документов, неприятных моментов при общении с чиновниками – являются одним из самых значительных достижений российских властей. И самое важное – то, что россияне практически не видят серьёзных ограничений для дальнейшей информатизации в сфере государственных и частных услуг. Уже нет того страха и недоверия, который был присущ нам в начале цифровой эпохи».