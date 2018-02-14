ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Правительство РФ выделит более 7,5 млрд рублей на строительство дорог в Калининградской области в 2018 и 2019 годах. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщается на сайт Кабинета министров РФ в среду.

"В федеральном бюджете предусмотрены в 2018 и 2019 годах межбюджетные трансферты Калининградской области на финансирование дорожной деятельности в сумме 4,086 миллиарда рублей (в 2018 году) и 3,524 миллиарда рублей (в 2019 году). Подписанным постановлением установлены правила предоставления этих межбюджетных трансфертов", - отмечается в тексте постановления.

Сообщается, что выделенные средства предназначены для строительства объектов, входящих в состав второй очереди Кольцевого маршрута в районе Приморской рекреационной зоны (Северный обход города Калининграда с реконструкцией транспортной развязки с Московским проспектом) первого и второго этапов.