ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Каспийский транспортно-логистический комплекс интегрирует российские порты в коридоры международной торговли. Интегрирование портов Дагестана и Астраханской области в эти транспортные коридоры является основной задачей создания Каспийского хаба, заявил министр РФ по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов.

Он сообщил об этом по итогам встречи с делегацией Ирана, на которой стороны обсудили перспективы взаимодействия регионов СКФО и ИРИ.