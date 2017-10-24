ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 24 октября в Правительстве Кировской области было подписано соглашение об информационном взаимодействии между областным министерством информационных технологий и связи и АО «Российская корпорация ракетно-космического приборостроения и информационных систем» (АО «Российские космические системы»). Соглашение было подписано при участии Губернатора Кировской области Игоря Васильева.

Подписание документа совпало с визитом заместителя генерального директора АО «Российская корпорация ракетно-космического приборостроения и информационных систем» Анатолия Перминова в г. Киров в качестве почётного гостя всероссийского форума «XIV Молодёжные Циолковские Чтения».

Целью подписания соглашения является информационное взаимодействие сторон, направленное на организацию эффективного использования результатов космической деятельности в интересах социально-экономического развития Кировской области.

Основой соглашения станет план мероприятий, направленный на развитие государственной политики в сфере использования результатов космической деятельности в интересах модернизации экономики РФ и развития её регионов на период до 2030 года.

– Подписанное соглашение позволит нам активно включиться в работу с современными технологиями при использовании самых передовых способов зондирования Земли, позволит нам дистанционно заниматься, в том числе, земельным контролем, выстраивать систему, связанную с налогообложением, более детально увидеть картину кадастрового учёта. Важность этого соглашения переоценить нельзя, взаимодействие с одной из крупнейших российских госкорпораций – это большой шаг вперёд, – подчеркнул Игорь Васильев.

Анатолий Перминов, в свою очередь, отметил, что для реализации соглашения планируется разработать отдельную программу, в которой, в частности, будут отражены мероприятия по мониторингу пассажирского транспорта, а также лесного и сельского хозяйства, в том числе с использованием беспилотных летательных аппаратов.

– Мы работаем практически во всех регионах России, и могу отметить, что Кировская область в числе тех, где инфраструктура использования результатов космической деятельности находится на высоком уровне, - подчеркнул заместитель гендиректора АО «РКС».

По словам главы региона, подписанное сегодня соглашение закрепит те наработки, которые на сегодняшний день есть в Кировской области, а кроме того, позволит иметь информацию, в том числе, о самых передовых технологиях, которые внедряются в других регионах.