ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Россия намерена увеличить срок безвизовых групповых турпоездок для граждан Китая с 15 до 21 дня и сокращения количества участников группы с пяти до тр`х человек, заявил глава Ростуризма Олег Сафонов.

За девять месяцев этого года по безвизовому обмену Россию посетили 840 тысяч китайских туристов — на 24% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Кроме того, за два месяца действия федерального закона, разрешающего иностранным гражданам получать право въезда на территорию России в упрощенном порядке, электронную визу получили более 800 граждан Китая.

О планах ввести новые упрощения визового режима для туристов из Китая заявил в конце октября премьер-министр России Дмитрий Медведев во время визита в Пекин.

Увеличение сроков безвизового въезда для групп во многом связано с тем, что китайцы расширяют географию своих поездок по России. Помимо традиционных направлений — Москвы и Петербурга, Олег Сафонов назвал такие интересные для гостей из КНР точки России, как Байкал, Мурманская область, где можно увидеть северное сияние, Казань, Сочи.