Клинцевич: Реформирование ООН в обход России неизбежно приведет к разрушению этой организации
16.09.2017, 22:55
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Встреча лидеров ряда стран по реформированию ООН, которую созывает президент США Дональд Трамп, потенциально несёт в себе угрозу мировой безопасности. Такое мнение высказал первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.
"Надо наконец сказать прямо: любые попытки изменить что-то в деятельности этой международной организации в обход России, одного из её основателей, постоянного члена Совета Безопасности, неизбежно приведут к разрушению ООН", - убеждён сенатор.
В свою очередь глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв считает, что Трампу для эффективной реформы ООН для начала стоило бы провести консультации с партнёрами по Совету Безопасности, а также признать ошибки предыдущего руководства страны, действовавшей в обход ООН.
"Если бы Трампу действительно хотелось сделать ООН эффективной, то начинать надо было бы не с поспешного сколачивания очередных закулисных "коалиций", а с серьёзных консультаций с партнёрами по Совету Безопасности, равно как и с признания собственных американских ошибок прежних лет, когда США действовали в обход ООН в Югославии, Ираке и Сирии (Трампу было бы, кстати, не так трудно это сделать - ведь предшественники дров наломали, не он)", - написал Косачёв в Facebook.
Напомним, что президент США созывает 18 сентября встречу мировых лидеров по реформе ООН. Ранее сообщалось, что на встречу будут приглашены мировые лидеры, которые подпишут декларацию из десяти пунктов с призывом к генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу "начать эффективную реформу" ООН.
В свою очередь постпред России при ООН Василий Небензя допустил, что Москва не подпишет декларацию о реформе организации, предложенную Трампом. "Не уверен, что мы подпишем эту декларацию", - сказал дипломат, отметив, что, хотя многие из предложенных Вашингтоном идей соответствуют тому, что выдвигал генсек всемирной организации, "декларацией реформу ООН не проведёшь и ООН не изменишь".
"Надо наконец сказать прямо: любые попытки изменить что-то в деятельности этой международной организации в обход России, одного из её основателей, постоянного члена Совета Безопасности, неизбежно приведут к разрушению ООН", - убеждён сенатор.
В свою очередь глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв считает, что Трампу для эффективной реформы ООН для начала стоило бы провести консультации с партнёрами по Совету Безопасности, а также признать ошибки предыдущего руководства страны, действовавшей в обход ООН.
"Если бы Трампу действительно хотелось сделать ООН эффективной, то начинать надо было бы не с поспешного сколачивания очередных закулисных "коалиций", а с серьёзных консультаций с партнёрами по Совету Безопасности, равно как и с признания собственных американских ошибок прежних лет, когда США действовали в обход ООН в Югославии, Ираке и Сирии (Трампу было бы, кстати, не так трудно это сделать - ведь предшественники дров наломали, не он)", - написал Косачёв в Facebook.
Напомним, что президент США созывает 18 сентября встречу мировых лидеров по реформе ООН. Ранее сообщалось, что на встречу будут приглашены мировые лидеры, которые подпишут декларацию из десяти пунктов с призывом к генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу "начать эффективную реформу" ООН.
В свою очередь постпред России при ООН Василий Небензя допустил, что Москва не подпишет декларацию о реформе организации, предложенную Трампом. "Не уверен, что мы подпишем эту декларацию", - сказал дипломат, отметив, что, хотя многие из предложенных Вашингтоном идей соответствуют тому, что выдвигал генсек всемирной организации, "декларацией реформу ООН не проведёшь и ООН не изменишь".
Источник: Единая Россия