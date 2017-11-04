ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Беречь национальное единство и укреплять его, давая решительный отпор любым попыткам внести смуту в российское общество, - важнейшая задача государства перед народом, заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

"Этот праздник характеризует сегодняшнее состояние российского общества. Путь к единству был долог и тернист, полон всевозможных препятствий, что делает наше великое завоевание ещё более ценным и значимым. Сердечно поздравляю вас с Днём народного единства - одним из главных государственных праздников России!" - сказал он.

"Единство и единообразие отнюдь не синонимы. Мы все разные по своим жизненным установкам и предпочтениям, но едины в главном - в стремлении видеть Россию сильной и процветающей, страной самодостаточных счастливых людей. И мы такую страну обязательно построим. Единство общества тому порука. Успехов вам, дорогие соотечественники, во всех начинаниях! Ищите и дерзайте. У вас всё получится", - заключил Клинцевич.