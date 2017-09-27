Клинцевич: Военными угрозами в адрес КНДР Трамп подошёл к опасной черте
Сенатор подчеркнул, что российская сторона по-прежнему убеждена, что Пхеньян, несмотря на всю риторику, первым не ударит ни по США, ни по их союзникам. Он также выразил надежду, что здравый смысл, присущий американцам, возобладает.
«Дональд Трамп подошёл к крайне опасной черте, за которой если не крах, то самые разрушительные последствия – и не только для КНДР, а для всей человеческой цивилизации. Это будет уже совсем другая корейская война, и мир после неё будет совсем другим, а каким – никто не знает. Откроется ящик Пандоры, после чего недопустимое станет допустимым», - сказал Клинцевич.
Первый зампред оборонного комитета Совфеда подчеркнул, что любые попытки начать войну в непосредственной близости от границ России угрожают её безопасности.