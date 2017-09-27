ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Своим заявлением о полной готовности Вашингтона к военному варианту разрешения ситуации вокруг Корейского полуострова президент США Дональд Трамп подошёл к крайне опасной черте. Об этом заявил первый заместитель председателя Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Сенатор подчеркнул, что российская сторона по-прежнему убеждена, что Пхеньян, несмотря на всю риторику, первым не ударит ни по США, ни по их союзникам. Он также выразил надежду, что здравый смысл, присущий американцам, возобладает.

«Дональд Трамп подошёл к крайне опасной черте, за которой если не крах, то самые разрушительные последствия – и не только для КНДР, а для всей человеческой цивилизации. Это будет уже совсем другая корейская война, и мир после неё будет совсем другим, а каким – никто не знает. Откроется ящик Пандоры, после чего недопустимое станет допустимым», - сказал Клинцевич.

Первый зампред оборонного комитета Совфеда подчеркнул, что любые попытки начать войну в непосредственной близости от границ России угрожают её безопасности.