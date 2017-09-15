ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Каждый ракетный пуск КНДР лишь усиливает напряжённость в мире, делая катастрофическое развитие событий всё более вероятным, считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

"Я по-прежнему считаю такие действия откровенной провокацией. Можно подобрать и другие столь же жёсткие определения, все слова осуждения уже сказаны – и не раз. Но, к сожалению, это не продвигает решение проблемы ни на миллиметр. Вопрос в том, что делать дальше", - сказал Клинцевич, добавив, что экономическое давление на Северную Корею показало свою полную бесперспективность, а военные угрозы лишь озлобляют её руководство.

По мнению сенатора, ситуацию могло бы изменить официальное заявление США, в котором бы они зафиксировали бы свой отказ от посягательств на суверенитет КНДР и попыток воздействия на неё силовым путём.

"Однако не думаю, что даже ради этой важнейшей цели - безопасности мира - Дональд Трамп способен преступить через себя. К тому же в Америке это могут расценить как слабость, что равносильно клейму", - заключил Клинцевич.