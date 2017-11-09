ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Решение Конгресса США о выделении 4,6 млрд долларов на противодействие России в Европе - прямая реакция на успехи РФ в Сирии, которые раздражают американцев больше всего. Такое мнение высказал первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

По его словам, «будучи не в силах как-то помешать этому, они, что называется, заходят с другого бока».

Клинцевич также отметил, что американские конгрессмены «не могут не понимать, что поставки Украине летального оружия в ту же секунду поставят крест на Минских соглашениях». «Предоставление 350 миллионов долларов военной помощи Киеву – это прямой призыв начать полномасштабную войну в Донбассе. При этом игнорируется мнение не только России, но и союзников США в Европе, прежде всего участников «нормандского формата» - Германии и Франции. Словом, последовательно реализуется всё та же идиома: Америка превыше всего. Интересы всех остальных стран для США просто не существуют», - подчеркнул он.

Сенатор также считает, что на предстоящей встрече президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа главной темой должна стать ситуация в Европе, где стараниями США опасность взрыва растёт буквально на глазах.