ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Нужно серьёзно увеличить уголовную ответственность за телефонный терроризм, считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

"Сейчас максимальное наказание за телефонный терроризм составляет пять лет лишения свободы, однако оно, судя по всему, мало кого останавливает. Эту планку следует поднять хотя бы до восьми лет. Надо отбить охоту заниматься телефонным терроризмом", - заявил Клинцевич, комментируя прокатившуюся по всей России волну анонимных телефонных звонков с сообщениями о заложенных бомбах.

Сенатор подчеркнул, что реакция соответствующих органов должна последовать незамедлительно.

"Нужно наконец начать решительную борьбу с этим злом. Телефонные террористы не только наносят серьёзнейший материальный ущерб, но и играют на руку настоящим террористам, которым особенно комфортно работать условиях паники", - уверен он.

Клинцевич отметил, что не помнит ни одного серьёзного процесса над любителями этих "острых ощущений". "По крайней мере, они проходили тихо, когда как именно в этих случаях особенно нужна публичность", - заключил парламентарий.