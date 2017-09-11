ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Количество заявок от россиян на получение «дальневосточного гектара» превысило 101 тысячу. Более 28,6 тысяч заявителей уже оформили свои права на земельные участки, ещё почти 33 тысяч заявок одобрены и в ближайшее время гражданам отправят документы на оформление права на землю, сообщил Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.

«Программа «Дальневосточный гектар» востребована. Об этом говорит то внимание, которое мы видим к проекту как со стороны самих дальневосточников, так и жителей других регионов России. Мы предполагаем, что до конца этого года будет подано до 150 тысяч заявок на «дальневосточный гектар». А в пользование до конца года будет оформлено и передано как минимум 50 тысяч земельных участков», - отметил Александр Галушка, Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока

Как отметил Министр, наибольшим спросом пользуется земля в Приморье, где на получение гектара подано 39,8 тысяч заявок. На втором месте – Республика Саха (Якутия), где почти преодолена планка в 18,5 тысяч заявлений. На третьем месте – Хабаровский край с 15,4 тысячами заявок и Сахалинская область с 12,4 тысячами.

По количеству переданных гражданам участков на сегодня лидирует Хабаровский край, где выдано более 6,3 тысяч участков. Свыше 5 тысяч гектаров выдано в Приморье. На третьем месте – Сахалинская область, выдавшая 4,6 тысячи участков, и Республика Саха (Якутия), где землю получили более 4,6 тысяч россиян. В Амурской области оформлены более 3,3 тысяч гектаров, более 1,2 тысячи - в Магаданской области, более тысячи на Камчатке, 750 в Еврейской автономной области и почти 170 гектаров на Чукотке.

«Выбор деятельности, который могут вести граждане на своей земле, не ограничен. Человек может строить дом, выращивать овощи, заниматься пчеловодством. Можно делать всё, что не запрещено законодательством. Выбирая землю, гражданин может в дополнение к земельному участку получить ту или иную поддержку со стороны государства: на развитие фермерского хозяйства либо подъёмные на переселение, либо льготную ипотеку для строительства своего дома. Все эти меры систематизированы специалистами Агентства по развитию человеческого капитала», - подчеркнул глава Минвостокразвития России.