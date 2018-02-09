ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Сегодня, 9 февраля, в Пхёнчхане (Республика Корея) специальная группа Спортивного Арбитражного Суда (CAS) отклонила иски, поданные 45-ю российскими спортсменами и 2-мя российскими тренерами против решений Международного олимпийского комитета (МОК) о неприглашении их для участия в XXIII Олимпийских зимних играх 2018 года.

В числе этих 47 человек – 13 спортсменов и 2 тренера, в отношении которых на прошлой неделе CAS аннулировал санкции МОК, применённые к ним по обвинению в нарушениях антидопинговых правил.

"Конечно, спортсмены и все мы считаем решение CAS несправедливым, – заявил Министр спорта Российской Федерации Павел Колобков. – Они не будут допущены к участию в Играх в Пхёнчхане без уважительной причины. В настоящее время они со своими адвокатами изучают различные варианты действий в рамках правового поля".

"Мотивировочные части ещё не опубликованы, но понятно, что CAS просто приняли аргументы МОК, признав тем самым, что они имеют абсолютную свободу действий в принятии решения – приглашать или не приглашать на Олимпийские игры", – сказал глава Минспорта России.

"Наша задача сейчас максимально оказать поддержку российским спортсменам, – подчеркнул Павел Колобков. – В ближайшее время (в феврале, марте и апреле) пройдут соревнования по видам спорта, включённым в программу Олимпийских зимних игр, а именно: бобслей, лыжные гонки, биатлон, шорт-трек, конькобежный спорт. Соревнования пройдут в нескольких городах России: столице Олимпийских зимних игр 2014 года Сочи, Коломне, Сыктывкаре, Ханты-Мансийске, Санкт-Петербурге".

"Нам важно предоставить возможность спортсменам показать результаты их четырёхлетней подготовки и оказать финансовую поддержку потенциальным победителям и призёрам Игр-2018, – отметил Министр. – Участие в соревнованиях примут сильнейшие атлеты, осуществлявшие подготовку к XXIII Олимпийским зимним играм. Всего порядка 920 спортсменов".