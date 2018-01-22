Комиссия Мосгордумы рекомендовала восемь кандидатов к назначению столичными мировыми судьями
22.01.2018, 17:11
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Заместитель Председателя Московского городского суда Дмитрий Фомин:
"Пять кандидатов в мировые судьи переизбираются на пятилетний срок полномочий, ещё трое на трёхлетний срок. Все они имеют высшее профессиональное образование и необходимый стаж работы по юридической специальности. Кандидаты сдали квалификационный экзамен, имеют положительные характеристики и рекомендации от квалификационной коллегии судей города Москвы. Прошу поддержать данные кандидатуры".
Член комиссии по кадровым вопросам в рамках компетенции Московской городской Думы Александр Семенников, фракция "ЕДИНАЯ РОССИЯ":
"Многие кандидаты успешно отработали свои сроки полномочий, и руководство Мосгорсуда рекомендует их на новый срок. Стабильность кадров - это немаловажный фактор эффективной работы, мы такой подход поддерживаем".
Член комиссии задали кандидатам вопросы, касающиеся их биографии, трудового стажа и знания основ законодательства. По результатам собеседования решено рекомендовать Думе к назначению всех восьмерых претендентов.
Также комиссия поддержала предложение о награждении почётными грамотами Московской городской Думы.
"Пять кандидатов в мировые судьи переизбираются на пятилетний срок полномочий, ещё трое на трёхлетний срок. Все они имеют высшее профессиональное образование и необходимый стаж работы по юридической специальности. Кандидаты сдали квалификационный экзамен, имеют положительные характеристики и рекомендации от квалификационной коллегии судей города Москвы. Прошу поддержать данные кандидатуры".
Член комиссии по кадровым вопросам в рамках компетенции Московской городской Думы Александр Семенников, фракция "ЕДИНАЯ РОССИЯ":
"Многие кандидаты успешно отработали свои сроки полномочий, и руководство Мосгорсуда рекомендует их на новый срок. Стабильность кадров - это немаловажный фактор эффективной работы, мы такой подход поддерживаем".
Член комиссии задали кандидатам вопросы, касающиеся их биографии, трудового стажа и знания основ законодательства. По результатам собеседования решено рекомендовать Думе к назначению всех восьмерых претендентов.
Также комиссия поддержала предложение о награждении почётными грамотами Московской городской Думы.
Источник: Мосгордума