11.04.2018, 21:16
Комитет Госдумы по экологии добился сохранения запрета на ловлю байкальской нерпы
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Комитет Государственной Думы по экологии и охране окружающей среды добился решения Министерства сельского хозяйства РФ о сохранении запрета на ловлю байкальской нерпы. Об этом сообщил председатель комитета Владимир Бурматов.
"Наш комитет по экологии и охране окружающей среды добивался этого решения и последовательно защищал популяцию байкальской нерпы. Этой теме было посвящено одно из заседаний комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды. Считаю, что это - очередная победа здравого смысла", - отметил Бурматов.
Ранее комитет Госдумы по экологии направил запросы в Минюст и Генпрокуратуру с просьбами провести антикоррупционную экспертизу и проверить законность проекта приказа Минсельхоза о вылове байкальской нерпы. "В адрес комитета идут десятки обращений с просьбой не дать уничтожить этот вид, обитающий исключительно на территории Байкала и не встречающийся более нигде в мире. В связи с этим мы требуем проверить законность и коррупционную составляющую инициативы", - сообщил Бурматов, отметив, что члены комитета проголосовали за это решение единогласно.
"Наш комитет по экологии и охране окружающей среды добивался этого решения и последовательно защищал популяцию байкальской нерпы. Этой теме было посвящено одно из заседаний комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды. Считаю, что это - очередная победа здравого смысла", - отметил Бурматов.
Ранее комитет Госдумы по экологии направил запросы в Минюст и Генпрокуратуру с просьбами провести антикоррупционную экспертизу и проверить законность проекта приказа Минсельхоза о вылове байкальской нерпы. "В адрес комитета идут десятки обращений с просьбой не дать уничтожить этот вид, обитающий исключительно на территории Байкала и не встречающийся более нигде в мире. В связи с этим мы требуем проверить законность и коррупционную составляющую инициативы", - сообщил Бурматов, отметив, что члены комитета проголосовали за это решение единогласно.
Источник: Единая Россия