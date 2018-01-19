Комитет Госдумы рекомендовал принять во втором чтении проект закона о волонтерстве
19.01.2018, 21:04
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Комитет Государственной Думы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений рекомендовал принять во втором чтении законопроект о статусе волонтёрских организаций с рядом поправок. Документ рассмотрят уже на ближайшем пленарном заседании Госдумы, 24 января. Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета нижней палаты Дмитрий Вяткин.
Депутат напомнил, что на необходимость совершенствования законодательства ещё в июле прошлого года на встрече с представителями добровольческих и волонтёрских организаций указал Президент РФ Владимир Путин. Уже в ноябре 2017 года он подписал указ о присвоении особого статуса Дня добровольца (волонтёра) в России, а позже объявил 2018 год в России Годом добровольца (волонтёра).
"По итогам этой встречи были сформулированы поручения главы государства по внесению изменений в действующее законодательство. И сегодня депутаты на комитете рекомендовали законопроект о статусе волонтёрских организаций к принятию во втором чтении с рядом поправок", - заявил Вяткин.
Парламентарий уточнил, что документ определяет полномочия органов власти в сфере поддержки и развития волонтёрских организаций. Также он уравнивает понятия "волонтерство" и "добровольчество", определяет статус волонтёрских организаций, организаторов волонтёрской деятельности и волонтёров, закрепляет требования, которым должны соответствовать такие организации и лица.
Помимо этого, предусматривается утверждение регламентов взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов, органов местного самоуправления, подведомственных им государственных и муниципальных учреждений и других организаций с волонтёрскими организациями.
"Самое главное, что закон не должен чрезмерно ограничивать или устанавливать процедурные ограничения по деятельности добровольцев, волонтёров. Нельзя излишне регулировать эту работу. Законопроект лишь устанавливает возможности для оказания помощи, для более эффективной поддержки волонтёрских, добровольческих движений со стороны органов госвласти", - подчеркнул Вяткин.
По словам депутата, поправки в закон не нарушают принцип, при котором добровольческая, волонтёрская деятельность является одной из разновидностей благотворительной деятельности, деятельности, которая выполняется по зову души, сердца и безвозмездно.
"Добровольческая, волонтёрская деятельность есть разновидность благотворительной деятельности, и это принципиальный момент. Волонтёрами не могут признаваться те, кто занимается политикой, избирательным процессом и любым видом коммерции. Когда мы говорили о том, может ли, допустим, доброволец получать некое вознаграждение, то пришли к выводу, что нет, поскольку это нарушит принципиальный подход к определению добровольчества, волонтерства и определению благотворительности", – пояснил Вяткин.
В поправках ко второму чтению также уточнены формы поддержки добровольческой деятельности, выполняемой религиозными организациями, доработан вопрос создания единой информационной системы в сфере развития добровольчества.
Кроме того, было предложено объединить понятия добровольческого центра и добровольческой организации. "На заседании Общественной палаты мы договорились, что плодить правовые сущности не стоит, поскольку это может повредить организациям, в частности, ресурсным центрам, которые не называют себя "центрами поддержки", они занимаются всем, в том числе, поддержкой социально ориентированных НКО, и было бы излишним заставлять их сейчас для получения поддержки или специального статуса менять организационно-правовую форму, вносить изменения в устав. Мы учли точку зрения тех, кто уже работает, они справедливо указали на эти моменты", – заключил парламентарий.
Депутат напомнил, что на необходимость совершенствования законодательства ещё в июле прошлого года на встрече с представителями добровольческих и волонтёрских организаций указал Президент РФ Владимир Путин. Уже в ноябре 2017 года он подписал указ о присвоении особого статуса Дня добровольца (волонтёра) в России, а позже объявил 2018 год в России Годом добровольца (волонтёра).
"По итогам этой встречи были сформулированы поручения главы государства по внесению изменений в действующее законодательство. И сегодня депутаты на комитете рекомендовали законопроект о статусе волонтёрских организаций к принятию во втором чтении с рядом поправок", - заявил Вяткин.
Парламентарий уточнил, что документ определяет полномочия органов власти в сфере поддержки и развития волонтёрских организаций. Также он уравнивает понятия "волонтерство" и "добровольчество", определяет статус волонтёрских организаций, организаторов волонтёрской деятельности и волонтёров, закрепляет требования, которым должны соответствовать такие организации и лица.
Помимо этого, предусматривается утверждение регламентов взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов, органов местного самоуправления, подведомственных им государственных и муниципальных учреждений и других организаций с волонтёрскими организациями.
"Самое главное, что закон не должен чрезмерно ограничивать или устанавливать процедурные ограничения по деятельности добровольцев, волонтёров. Нельзя излишне регулировать эту работу. Законопроект лишь устанавливает возможности для оказания помощи, для более эффективной поддержки волонтёрских, добровольческих движений со стороны органов госвласти", - подчеркнул Вяткин.
По словам депутата, поправки в закон не нарушают принцип, при котором добровольческая, волонтёрская деятельность является одной из разновидностей благотворительной деятельности, деятельности, которая выполняется по зову души, сердца и безвозмездно.
"Добровольческая, волонтёрская деятельность есть разновидность благотворительной деятельности, и это принципиальный момент. Волонтёрами не могут признаваться те, кто занимается политикой, избирательным процессом и любым видом коммерции. Когда мы говорили о том, может ли, допустим, доброволец получать некое вознаграждение, то пришли к выводу, что нет, поскольку это нарушит принципиальный подход к определению добровольчества, волонтерства и определению благотворительности", – пояснил Вяткин.
В поправках ко второму чтению также уточнены формы поддержки добровольческой деятельности, выполняемой религиозными организациями, доработан вопрос создания единой информационной системы в сфере развития добровольчества.
Кроме того, было предложено объединить понятия добровольческого центра и добровольческой организации. "На заседании Общественной палаты мы договорились, что плодить правовые сущности не стоит, поскольку это может повредить организациям, в частности, ресурсным центрам, которые не называют себя "центрами поддержки", они занимаются всем, в том числе, поддержкой социально ориентированных НКО, и было бы излишним заставлять их сейчас для получения поддержки или специального статуса менять организационно-правовую форму, вносить изменения в устав. Мы учли точку зрения тех, кто уже работает, они справедливо указали на эти моменты", – заключил парламентарий.
Источник: Единая Россия