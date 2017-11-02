ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Компания Volkswagen объявила об изменении условий программы льготного лизинга с государственной поддержкой, действующей до 1 декабря 2017 года. Начиная с конца октября, отменяются требования по цвету и по цели использования автомобиля, а помимо Polo и Jetta действие программы теперь распространяется и на модель Tiguan (в комплектации Trendline, стоимостью до 1 млн 450 тыс. рублей), сообщает пресс-служба Volkswagen.

Благодаря изменениям в совместной программе "Фольксваген Груп Рус" и "Фольксваген Груп Финанц", корпоративным клиентам доступны автомобили российской сборки на специальных условиях со скидкой 10% на уплату авансового платежа. Участие в программе возможно при соблюдении следующих условий: новый автомобиль, который ранее не находился в лизинге, лизинг предоставляется на срок от 12 месяцев, авансовый платеж составляет от 10% до 49% стоимости автомобиля, а автомобиль должен быть передан до 1 декабря 2017 года. Участники программы могут получить дополнительную скидку на указанные модели, а также чётко планировать свой бюджет благодаря ежемесячным фиксированным платежам на протяжении всего срока лизинга.