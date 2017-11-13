Конкурентные ведомства стран БРИКС подписали Совместное Заявление
13.11.2017, 21:42
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В рамках подписанного 10 ноября 2017 года в г. Бразилиа в рамках V Конференции по конкуренции под эгидой БРИКС совместного Заявления конкурентные ведомства стран БРИКС признают важность сотрудничества в рамках объединения в области конкурентной политики и антимонопольного правоприменения.
Кроме того, подписанием этого документа страны БРИКС признают необходимость поиска решения проблем глобального экономического развития, включая растущее неравенство и технологический разрыв, что возможно при анализе глобальных рынков.
Для этого конкурентные ведомства БРИКС подтвердили приверженность положениям Меморандума о взаимопонимании в области сотрудничества в сфере конкурентного законодательства и политики, подписанного в г. Санкт-Петербург 19 мая 2016 года.
Участники заявления признали необходимость дальнейших усилий по достижению единообразного многостороннего сотрудничества путём обмена информацией и опытом. Стороны Заявления продолжат обсуждение разработки единой научной платформы по исследованию конкуренции с целью поддержания взаимовыгодного сотрудничества между конкурентными ведомствами стран БРИКС.
Также конкурентные ведомства Бразилии, Индии, Китая и Южной Африки поддержали идею проведения VI Конференции по конкуренции под эгидой БРИКС в 2019 году в Российской Федерации.
Кроме того, подписанием этого документа страны БРИКС признают необходимость поиска решения проблем глобального экономического развития, включая растущее неравенство и технологический разрыв, что возможно при анализе глобальных рынков.
Для этого конкурентные ведомства БРИКС подтвердили приверженность положениям Меморандума о взаимопонимании в области сотрудничества в сфере конкурентного законодательства и политики, подписанного в г. Санкт-Петербург 19 мая 2016 года.
Участники заявления признали необходимость дальнейших усилий по достижению единообразного многостороннего сотрудничества путём обмена информацией и опытом. Стороны Заявления продолжат обсуждение разработки единой научной платформы по исследованию конкуренции с целью поддержания взаимовыгодного сотрудничества между конкурентными ведомствами стран БРИКС.
Также конкурентные ведомства Бразилии, Индии, Китая и Южной Африки поддержали идею проведения VI Конференции по конкуренции под эгидой БРИКС в 2019 году в Российской Федерации.
Источник: ФАС России