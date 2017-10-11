Косачёв: МПС вносит реальный вклад в укрепление стабильности и безопасности в мире
11.10.2017, 18:12
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Вице-председатель Межпарламентского союза, председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв отметил, что в Санкт-Петербурге разворачивается работа уставных, руководящих органов Межпарламентского союза (МПС).
В частности, сегодня состоялось заседание подкомитета по финансам при Исполкоме МПС, где было подчеркнуто, что бюджет организации на следующий год сформирован и сбалансирован. «Организация находится в хорошем финансовом состоянии и способна развивать основные и дополнительные направления своей деятельности», — сказал парламентарий.
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Одним из таких направлений он назвал консолидацию усилий парламентского сообщества в противодействии терроризму. Здесь уже создана рабочая группа, которая будет работать в этом направлении, уточнил Константин Косачёв.
Вице-председатель констатировал, что МПС – старейшая международная политическая организация, в ее состав входят 173 парламента и 11 международных парламентских организаций в качестве ассоциированных членов.
Константин Косачёв уточнил, что на Ассамблее в Санкт-Петербурге планируется вступление в МПС новых стран, таких как Вануату, Туркменистана, а также одного нового ассоциированного члена – Парламентской Ассамблеи Черноморского Экономического сотрудничества (ПАЧЭС).
«137-я Ассамблея МПС пройдёт 14–18 октября 2017 года в Санкт-Петербурге. В Ассамблее примут участие более двух тысяч делегатов, представители более ста пятидесяти парламентских делегаций, около ста председателей парламентов, что сделает Ассамблею в России рекордной по всем показателям за всю 128-летнюю историю существования Межпарламентского союза», — подчеркнул Константин Косачев.
Основная тема 137-й Ассамблеи — «Продвигая культурный плюрализм и мир через межрелигиозный и межэтнический диалог». В рамках темы делегаты обсудят вопросы диалога между культурами мира в целом, перспективы их дальнейшего сближения. Тема общих дебатов позволит провести их в русле поощрения межкультурного и межрелигиозного диалога для мира и социальной стабильности, уважения многообразия, а также создания атмосферы, содействующей миру и взаимопониманию на всех уровнях.
«На полях» Ассамблеи пройдут более сорока заседаний органов, комитетов, комиссий и групп Межпарламентского союза. Мероприятия состоятся в Таврическом дворце и Парламентском центре. На Ассамблее в Санкт-Петербурге пройдут выборы нового Председателя Межпарламентского союза.
Константин Косачёв проинформировал, что на Ассамблее планируется к принятию единственная резолюция (инициатива России) «К 20-летию Всеобщей декларации по демократии: общность разнообразия» (докладчик – заместитель Председателя Совета Федерации Ильяс Умаханов). Также планируется поддержать инициативу учреждения ООН Международного дня парламентаризма 30 июня (в честь первой ассамблеи МПС в 1889 году).
В частности, сегодня состоялось заседание подкомитета по финансам при Исполкоме МПС, где было подчеркнуто, что бюджет организации на следующий год сформирован и сбалансирован. «Организация находится в хорошем финансовом состоянии и способна развивать основные и дополнительные направления своей деятельности», — сказал парламентарий.
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Одним из таких направлений он назвал консолидацию усилий парламентского сообщества в противодействии терроризму. Здесь уже создана рабочая группа, которая будет работать в этом направлении, уточнил Константин Косачёв.
Вице-председатель констатировал, что МПС – старейшая международная политическая организация, в ее состав входят 173 парламента и 11 международных парламентских организаций в качестве ассоциированных членов.
Константин Косачёв уточнил, что на Ассамблее в Санкт-Петербурге планируется вступление в МПС новых стран, таких как Вануату, Туркменистана, а также одного нового ассоциированного члена – Парламентской Ассамблеи Черноморского Экономического сотрудничества (ПАЧЭС).
«137-я Ассамблея МПС пройдёт 14–18 октября 2017 года в Санкт-Петербурге. В Ассамблее примут участие более двух тысяч делегатов, представители более ста пятидесяти парламентских делегаций, около ста председателей парламентов, что сделает Ассамблею в России рекордной по всем показателям за всю 128-летнюю историю существования Межпарламентского союза», — подчеркнул Константин Косачев.
Основная тема 137-й Ассамблеи — «Продвигая культурный плюрализм и мир через межрелигиозный и межэтнический диалог». В рамках темы делегаты обсудят вопросы диалога между культурами мира в целом, перспективы их дальнейшего сближения. Тема общих дебатов позволит провести их в русле поощрения межкультурного и межрелигиозного диалога для мира и социальной стабильности, уважения многообразия, а также создания атмосферы, содействующей миру и взаимопониманию на всех уровнях.
«На полях» Ассамблеи пройдут более сорока заседаний органов, комитетов, комиссий и групп Межпарламентского союза. Мероприятия состоятся в Таврическом дворце и Парламентском центре. На Ассамблее в Санкт-Петербурге пройдут выборы нового Председателя Межпарламентского союза.
Константин Косачёв проинформировал, что на Ассамблее планируется к принятию единственная резолюция (инициатива России) «К 20-летию Всеобщей декларации по демократии: общность разнообразия» (докладчик – заместитель Председателя Совета Федерации Ильяс Умаханов). Также планируется поддержать инициативу учреждения ООН Международного дня парламентаризма 30 июня (в честь первой ассамблеи МПС в 1889 году).
Источник: Совет Федерации