ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 26-я сессия Азиатско-Тихоокеанского парламентского форума (АТПФ) во Вьетнаме прошла в атмосфере сотрудничества и взаимоуважения, заявил председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв.

В работе сессии приняли участие более 350 парламентариев из 20 государств АТР, в том числе десять председателей и семь заместителей парламентов-членов АТПФ, Председатель и Генеральный секретарь Межпарламентского союза Габриела Куэвас Баррон и Мартин Чунгонг, а также делегации стран-наблюдателей.

Делегацию Федерального Собрания России возглавляла заместитель Председателя Совета Федерации Галина Карелова. В состав делегации от верхней палаты парламента также вошли первый заместитель председателя Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Людмила Бокова, заместитель председателя Комитета СФ по международным делам Андрей Климов.

На сессии приняты Ханойская декларация, посвящённая 25-летнему юбилею АТПФ, Итоговое совместное коммюнике, 14 итоговых резолюций и поправки в Регламент по приданию постоянного статуса Встрече женщин-парламентариев АТПФ. "Российская делегация представила пять резолюций, которые без исключения были консенсусом поддержаны Форумом", — сказал сенатор.

В резолюции "Развитие парламентской дипломатии для обеспечения мира, безопасности и процветания в АТР и в мире" (совместно с Вьетнамом) удалось прописать чёткий призыв отказаться от использования персональных санкций против парламентариев. В документе подчёркивается, что региональная архитектура безопасности должна быть открытой, транспарентной, инклюзивной и основанной на принципах неделимости, равенства, уважения норм международного права и взаимного учёта интересов друг друга. Этой резолюцией АТПФ также подтвердил принятое по инициативе России на 137-й Ассамблее МПС в Санкт-Петербурге решение учредить Международный день парламентаризма 30 июня.

В резолюции "Противодействие терроризму и трансграничной преступности в АТР" (совместно с Австралией, Японией, Мексикой, Малайзией и Индонезией) АТПФ исходит из решительного осуждения и борьбы со всеми проявлениями терроризма вне зависимости от его целей, а также из необходимости эффективной координации контртеррористических действий всех государств.

В резолюции "Торгово-экономическое сотрудничество в АТР" (Корея, Япония, Россия) содержится осуждение экономических санкций, которые вредят торгово-экономическому сотрудничеству в регионе. Кроме того, в документе содержится призыв к парламентам-членам АТПФ искать оптимальные схемы региональной экономической интеграции и мер по преодолению вызовов современного этапа развития, предоствляющих возможности для дальнейшего развития сотрудничества дальневосточных регионов России.

В резолюции "Развитие культурного и гуманитарного сотрудничества" (совместно с Вьетнамом, Канадой, Австралией) российская делегация заявила о недопустимости использования спорта в качестве инструмента политической борьбы, а также призыв АТПФ к парламентам в соответствии с Олимпийской хартией противостоять любому политическому или коммерческому использованию спортсменов и злоупотреблениям в спорте.

В резолюцию о роли женщин в развитии АТР (Россия, Индонезия, Мексика, Австралия и Новая Зеландия) включено приглашение женщинам-парламентариям АТР принять участие во втором Евразийском женском форуме, который пройдёт в Санкт-Петербурге с 20 по 21 сентября 2018 г.

Следующая, 27-я сессия АТПФ состоится в январе 2019 г. в Камбодже (Сиемреап).