Косачёв: Решать глобальные проблемы необходимо сообща
11.12.2017, 13:46
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв провёл семинар, посвященный поиску решений по налаживанию конструктивного диалога между молодёжью разных стран. Мероприятие организовано Фондом поддержки публичной дипломатии имени А.М. Горчакова и Фондом развития информационного общества.
Цель мероприятия – обмен опытом и обсуждение методов общественной дипломатии, формирование положительного имиджа России в международном студенческом сообществе.
Публичная дипломатия играет всё большую роль в международных делах, считает Константин Косачёв. Так, до середины ХХ века в международных отношениях доминировал фактор жёсткой силы. Положение дел начало меняться с появлением средств массовых коммуникаций. Стало выгодно не захватывать территории, а завладевать сознанием людей, пояснил он.
Инструментарий «мягкой силы», продолжил сенатор, часто используется для дискредитации внешнеполитического соперника. Он напомнил, что человечество в сфере безопасности прошло три условных этапа. В частности, в 1950–1960-х гг. в мире сложились противостоящие друг другу блоки, стремившиеся достичь превосходства над противником. Затем на смену первой концепции пришла вторая: чтобы чувствовать себя в безопасности, нужно не допустить, чтобы враг стал сильнее тебя. «Надо отметить, что Восток и Запад тогда по-разному понимали, почему окончилась «холодная война». Мы сделали вывод, что конфронтация не выгодна, а США оценили ситуацию по-другому, заявив, что победили в «холодной войне».
По словам Константина Косачёва, основными являются три угрозы международной безопасности: распространение ядерного оружия, международный терроризм и распространение наркотиков. «Представьте, что будет, если террористы, имея подпитку от наркоторговли, получат доступ к ядерному оружию», — сказал сенатор.
«Мы имели шанс выстроить систему международной безопасности на третьем этапе по принципам Парижской хартии, но упустили его. И в этом виновата не Россия, а Запад, выстраивавший модель однополярного мира. Это возврат к логике начала «холодной войны». Если б нас услышали в 2007-м, в Мюнхене, мир мог бы выглядеть по-другому – и в Ливии, и на Ближнем Востоке, и в Северной Корее», — уверен парламентарий.
Константин Косачев отметил, что Россию могут считать угрозой, но это угроза однополярному миру, беспрепятственному распространению силы. «Мы пытаемся восстановить баланс в мире, и именно это и воспринимается как угроза. Это системная политика, а 2014 год стал лишь кульминацией накопившихся противоречий», — сказал он.
Цель мероприятия – обмен опытом и обсуждение методов общественной дипломатии, формирование положительного имиджа России в международном студенческом сообществе.
Публичная дипломатия играет всё большую роль в международных делах, считает Константин Косачёв. Так, до середины ХХ века в международных отношениях доминировал фактор жёсткой силы. Положение дел начало меняться с появлением средств массовых коммуникаций. Стало выгодно не захватывать территории, а завладевать сознанием людей, пояснил он.
Инструментарий «мягкой силы», продолжил сенатор, часто используется для дискредитации внешнеполитического соперника. Он напомнил, что человечество в сфере безопасности прошло три условных этапа. В частности, в 1950–1960-х гг. в мире сложились противостоящие друг другу блоки, стремившиеся достичь превосходства над противником. Затем на смену первой концепции пришла вторая: чтобы чувствовать себя в безопасности, нужно не допустить, чтобы враг стал сильнее тебя. «Надо отметить, что Восток и Запад тогда по-разному понимали, почему окончилась «холодная война». Мы сделали вывод, что конфронтация не выгодна, а США оценили ситуацию по-другому, заявив, что победили в «холодной войне».
По словам Константина Косачёва, основными являются три угрозы международной безопасности: распространение ядерного оружия, международный терроризм и распространение наркотиков. «Представьте, что будет, если террористы, имея подпитку от наркоторговли, получат доступ к ядерному оружию», — сказал сенатор.
«Мы имели шанс выстроить систему международной безопасности на третьем этапе по принципам Парижской хартии, но упустили его. И в этом виновата не Россия, а Запад, выстраивавший модель однополярного мира. Это возврат к логике начала «холодной войны». Если б нас услышали в 2007-м, в Мюнхене, мир мог бы выглядеть по-другому – и в Ливии, и на Ближнем Востоке, и в Северной Корее», — уверен парламентарий.
Константин Косачев отметил, что Россию могут считать угрозой, но это угроза однополярному миру, беспрепятственному распространению силы. «Мы пытаемся восстановить баланс в мире, и именно это и воспринимается как угроза. Это системная политика, а 2014 год стал лишь кульминацией накопившихся противоречий», — сказал он.
Источник: Совет Федерации