ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв выступил на открытии международной конференции "Диалог Райсина-2018" в индийской столице Нью-Дели.

Форум "Райсина" проводится уже третий год подряд и становится одной из основных дискуссионных площадок для стран Азиатско-тихоокеанского региона по вопросам международного мира и безопасности.

В своём выступлении Косачёв подчеркнул опасность и бесперспективность попыток консервации модели однополярного мира, сложившейся де-факто по завершении "холодной войны". Он привлёк внимание к инициативе Президента Российской Федерации по созданию принципиально новой экономической архитектуры в Евразии — Большого Евразийского партнёрства.

По оценке главы Комитета СФ, новое развитие Азии дает возможность трансформировать этот регион из пространства былого жёсткого соперничества в зону сотрудничества и центр мирового развития.

В связи с участием в конференции Косачёв провёл отдельную встречу с председателем Комитета парламента Индии по международным делам Шаши Тхаруром.

В ходе беседы обсуждались перспективы развития двустороннего межпарламентского сотрудничества. В частности, достигнута договорённость приступить к подготовке первого совместного заседания профильных комитетов обеих палат российского и индийского парламентов, которое может состояться в Дели в период осенней сессии текущего года.