ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Красноярске следователи МУ МВД России «Красноярское» доказали вину 36-летнего директора строительной фирмы, обманувшего клиентов.

Полицейскими установлено, что злоумышленник размещал в сети Интернет объявления об оказании услуг по возведению малоэтажных домов и поставке стройматериалов.С заказчиками он заключал договоры и брал с них предоплату. Однако в установленный срок свои обязательства не выполнял, на звонки не отвечал. Полученные деньги мужчина тратил на личные нужды. При проведении оперативных мероприятий сотрудники полиции выяснили, что от противоправных действий злоумышленника пострадало 6 человек. Общая сумма ущерба составила более полутора миллиона рублей.

В отношении жителя краевого центра возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 «Мошенничество» Уголовного кодекса Российской Федерации. Рассмотрев материалы уголовного дела, суд вынес обвинительный приговор и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев условно.