"Крепкая семья" проведёт информационные встречи с семьями в регионах по инициативам Президента РФ
30.11.2017, 22:05
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Партпроект "Единой России" "Крепкая семья" проведет информационные встречи с семьями в регионах по инициативам Президента РФ Владимира Путина. В ходе встреч активисты партпроекта расскажут семьям об их правах на получение мер социальной поддержки. Об этом заявила федеральный координатор проекта Ольга Окунева.
"Мы планируем провести серии встреч во всех регионах с различными категориями семей. В рамках партийного проекта мы разрабатываем памятку по инициативам Президента РФ Владимриа Путина. Важно, чтобы каждая семья в стране сегодня знала свои права на получение той или иной меры поддержки, а региональные и муниципальные органы власти понимали, что в центре внимания государственной социальной политики находится "каждая семья". Ключевой задачей партпроекта является контроль "выпадения" из регионального правового поля отдельных категорий семей", - заявила она.
Одним из важных критериев оказание мер поддержки по рождению первых детей является адресность, уверена Окунева. "Активисты партпроекта "Крепкая семья" в регионах РФ возьмут под контроль оказание именно данной меры поддержки поскольку нередко возникают случаи, когда критерий "адресности" интерпретируется в регионах по – разному", - отметила она.
Партийный проект "Единой России" "Крепкая семья", решение задач которого рассчитано с 2017 по 2022 годы, направлен на содействие в укреплении института семьи и семейных ценностей. Безусловный приоритет партпроекта – создание условий для благополучного детства, в связи с чем активисты "Крепкой семьи" разработали памятку по предоставлению бесплатных путевок в детские оздоровительные лагеря. Кроме того, проводится мониторинг выделения земельных участков многодетным семьям, уделяется особое внимание поддержке молодых семей, а также женщин и детей, которые находятся в кризисной ситуации. Так, именно партпроект стал инициатором создания служб быстрого реагирования на возможные отказы от новорожденных и на другие кризисные ситуации.
"Мы планируем провести серии встреч во всех регионах с различными категориями семей. В рамках партийного проекта мы разрабатываем памятку по инициативам Президента РФ Владимриа Путина. Важно, чтобы каждая семья в стране сегодня знала свои права на получение той или иной меры поддержки, а региональные и муниципальные органы власти понимали, что в центре внимания государственной социальной политики находится "каждая семья". Ключевой задачей партпроекта является контроль "выпадения" из регионального правового поля отдельных категорий семей", - заявила она.
Одним из важных критериев оказание мер поддержки по рождению первых детей является адресность, уверена Окунева. "Активисты партпроекта "Крепкая семья" в регионах РФ возьмут под контроль оказание именно данной меры поддержки поскольку нередко возникают случаи, когда критерий "адресности" интерпретируется в регионах по – разному", - отметила она.
Партийный проект "Единой России" "Крепкая семья", решение задач которого рассчитано с 2017 по 2022 годы, направлен на содействие в укреплении института семьи и семейных ценностей. Безусловный приоритет партпроекта – создание условий для благополучного детства, в связи с чем активисты "Крепкой семьи" разработали памятку по предоставлению бесплатных путевок в детские оздоровительные лагеря. Кроме того, проводится мониторинг выделения земельных участков многодетным семьям, уделяется особое внимание поддержке молодых семей, а также женщин и детей, которые находятся в кризисной ситуации. Так, именно партпроект стал инициатором создания служб быстрого реагирования на возможные отказы от новорожденных и на другие кризисные ситуации.
Источник: Единая Россия