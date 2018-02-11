ОРЕАНДА-НОВОСТИ За последние пять дней в Сирии погибли 227 мирных жителей, 230 из них - в результате авианалетов со стороны правительственных войск и их союзников в Восточной Гуте и Идлибе, которые контролирует оппозиция. Ещё 812 человек получили ранения. Таким образом, общее число жертв среди мирных жителей с 4 по 9 февраля там составило 1074 человека. Об этом сообщают из Управления Верховного комиссара ООН по правам человека.



«Уходящая неделя стала одной из самых кровавых за всю историю этого конфликта. Авианалеты, следующие один за другим, привели к жертвам среди мирных жителей в Восточной Гуте и Идлибе», - говорится в заявлении Верховного комиссара ООН по правам человека Зейда Раада аль-Хусейна.



Он призвал международное сообщество принять меры. По словам главного правозащитника ООН, удары наносят без разбора – повреждены по меньшей мере девять медицинских учреждений. Даже по меркам сирийского конфликта - это крайне удручающее развитие событий. Жестокая ирония состоит в том, что Восточная Гута и Идлиб были объявлены зонами «де-эскалации» За последние несколько дней сотрудники Управления по правам человека задокументировали десятки инцидентов, которые привели к гибели и ранениям мирных жителей, а также повреждению жизненно важных объектов инфраструктуры. В результате удара по медицинским учреждениям погибли медики и волонтеры, оказывавшие помощь раненым. Более того, повторные авианалеты на больницы говорят о преднамеренной попытке их уничтожить, считает Верховный комиссар.



В ООН также получили свидетельства – в том числе видеозапись - о предполагаемом распылении 4 февраля химических агентов вслед за авианалетом на жилые кварталы в городе Сарагаб. Оппозиция обстреливает ракетами густонаселенные районы Дамаска, который находится под контролем правительства.



По имеющимся данным, в результате этих обстрелов погибли 7 мирных жителей, еще 18 получили ранения. На северо-западе Сирии в Африне, который контролируют курдские вооруженные формирования, продолжается начатая 20 января операция турецких сил. Сообщается о жертвах среди мирного населения, в том числе - о гибели детей. Боевые действия происходят и в других частях Сирии.



«После семи лет паралича в Совете Безопасности ситуацией в Сирии должен заняться Международный уголовный суд...», - говорится в заявлении Верховного комиссара. Неспособность международного сообщества остановить кровавый конфликт он назвал «эпическим провалом глобальной дипломатии».