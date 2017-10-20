ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Первая конференция городов северной экономики для институтов развития и бизнес-сообщества России, Китая и Республики Корея состоялась в Пусане. Приморский край на мероприятии представили сотрудники краевого департамента туризма и регионального Инвестиционного агентства.

Одна из секций конференции была посвящена развитию круизного туризма в северо-восточной части Азиатско-Тихоокеанского региона. Директор департамента туризма Приморья Константин Шестаков предложил партнёрам из Китая и Республики Корея утвердить разработанную ведомством дорожную карту, предполагающую совместные мероприятия сторон по развитию этого сегмента туристской отрасли.

Кроме того, было предложено рассмотреть возможность продвижения совместного трансграничного туристского продукта «Хэйлунцзян – Приморский край – Пусан».

Ранее Константин Шестаков отмечал, что на линиях круизного туризма стран АТР курсирует примерно три миллиона туристов, и турсообщество Приморья делает всё, чтобы «перетянуть» часть этого потока.

«Разработан целый комплекс мер по обеспечению динамичного развития этого направления, куда входит работа по повышению качества обслуживания, продвижение территории как благоприятной круизной дестинации, ну и конечно, работа, которую ведут собственники объектов прибрежной инфраструктуры по её модернизации. Кроме того, мы активно представляем наши проекты и возможности на мероприятиях международного уровня», – подчёркивал Константин Шестаков.

Также в рамках своего выступления на конференции глава ведомства предложил присутствующим на мероприятии представителям иностранного бизнес-сообщества рассмотреть возможность участия в проекте по достройке гостиниц «Хайтт» в Приморье.

С подробным докладом о преимуществах ведения инвестиционной деятельности на территории региона выступила в рамках конференции заместитель директора регионального Инвестиционного агентства Алина Подосинникова. Она рассказала российским и иностранным участникам встречи об основных принципах реализации инвестиционной политики в Приморье, важных программах развития экономического сотрудничества региона с отечественными и зарубежными партнёрами, в частности представила действующие на территории края преференционные механизмы Свободного порта Владивосток и территорий опережающего развития.

«В рамках дискуссии были затронуты вопросы об актуальных проблемах и перспективах сотрудничества Приморья с регионами Китая и Южной Кореи в сфере логистики и создания портовых структур. Каждый докладчик подчеркнул важность дальнейшего обмена опытом в области осуществления предпринимательской деятельности в условиях особых экономических режимов», – отметила представитель Инвестагентства.

В результате обсуждений участниками встречи была достигнута договорённость о взаимопомощи в принятии необходимых мер по устранению препятствий, которые могут возникнуть в ходе реализации инвестиционных проектов на территориях стран-участников конференции.