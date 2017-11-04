ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В ночь на 3 ноября 2017 года полицейскими задержаны двое участников организованной группы. Злоумышленники изобличены в том, что обманным путём завладели 11 миллионами рублей, которые фактически должны были поступить в кассу одной из петербургских страховых компаний за реализацию 14 застрахованных автомобилей, обнаруженных после их угона. Распорядившись денежными средствами по своему усмотрению, злоумышленники причинили компании материальный ущерб в крупном размере.

По местам проживания указанных лиц сотрудниками полиции проведены обыски, в результате которых изъяты предметы и документы, имеющие значения для дела.



Ранее в 2017 году по данному факту было возбуждено уголовное дело, к которому впоследствии было присоединено ещё 13 уголовных дел по статье "Мошенничество". Подозреваемые задержаны.