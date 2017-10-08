ОРЕАНДА-НОВОСТИ Специалисты Федеральной противопожарной службы по Республике Крым борются с загоранием сухой растительности, которое возникло на открытой территории в районе 12-го км Московского шоссе в Симферопольском районе. В работе задействовано 5 пожарно-спасательных подразделений. Угрозы населению нет.



Несмотря на то, что летний сезон закончился и в Крыму наблюдается постепенное понижение температуры воздуха, в некоторых регионах полуострова сохраняется наивысший класс пожарной опасности. По информации ФГБУ "Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" чрезвычайная пожарная опасность сохранится на полуострове до 10 октября.



В связи с этим на открытой территории возникают загорания сухой растительности. Так, одно из них возникло на открытой территории вдоль Московского шоссе в Симферопольском районе. сообщение об этмо поступило в службу спасения в 12.08 час. На место ЧП немедленно выдвинулось 1 отделение 1-й пожарно-спасательной части 1-го пожарно-спасательного отряда ФПС по РК.



По прибытию спасателей стало известно, что горит сухая трава и кустарник. Огнеборцы оценили обстановку и приступили к тушению огня на открытой территории. Однако загорание сопровождается сильным задымлением и порывами ветра местами до 25 м/с, что серьёзно осложняет работу огнеборцев. Учитывая это, а также тот факт, что произвести забор воды в этом районе местности нет возможности, было принято решение привлечь дополнительные силы.



Так, в данный момент на месте работают специалисты 5-ти пожарно-спасательных подразделений 1-го пожарно-спасательного отряда ФПС по РК, а также несколько дополнительных автоцистерн, которые осуществляют подвоз воды для непрерывного тушения огня.



Кроме того, с помощью сельскохозяйственной техники осуществляется опашка территории для создания естественной преграды на пути огня. Угрозы населенным пунктам нет.