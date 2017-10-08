Крымские спасатели патрулируют горно-лесную местность
08.10.2017, 08:56
ОРЕАНДА-НОВОСТИ С целью предупреждения и минимизации рисков возникновения чрезвычайных ситуаций в выходные дни, а также своевременного выявления и ликвидации очагов пожаров в горно-лесной зоне, группы спасателей всех отрядов «КРЫМ-СПАС», совместно со спасателями-добровольцами «РОССОЮЗСПАС» в составе 40 человек личного состава и 9 единиц техники ежедневно осуществляют мониторинг мест массового отдыха, туристских троп и стоянок.
Во время патрулирования спасатели проводят профилактические беседы с отдыхающими по безопасному поведению при посещении ГЛЗ, пожаробезопасности и мерам предосторожности при прохождении сложных туристических маршрутов. В ходе бесед туристам сообщаются также телефоны экстренных служб, вручаются памятки. На информационных стендах и табличках в местах массового отдыха размещаются контактные номера телефонов спасательной службы.
«Спасатели обращают внимание отдыхающих на то что, что, днём 8 октября, в течении суток 9 октября в Крыму ожидаются сильные, местами очень сильные дожди, грозы , с резким похолоданием и напоминают о необходимости соблюдения правил безопасности. Группы, обратившиеся в МЧС с целью зарегистрироваться, в полном объёме проинформированы о надвигающихся штормовых условиях»- подчеркнул Министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Шахов.
Во время патрулирования спасатели проводят профилактические беседы с отдыхающими по безопасному поведению при посещении ГЛЗ, пожаробезопасности и мерам предосторожности при прохождении сложных туристических маршрутов. В ходе бесед туристам сообщаются также телефоны экстренных служб, вручаются памятки. На информационных стендах и табличках в местах массового отдыха размещаются контактные номера телефонов спасательной службы.
«Спасатели обращают внимание отдыхающих на то что, что, днём 8 октября, в течении суток 9 октября в Крыму ожидаются сильные, местами очень сильные дожди, грозы , с резким похолоданием и напоминают о необходимости соблюдения правил безопасности. Группы, обратившиеся в МЧС с целью зарегистрироваться, в полном объёме проинформированы о надвигающихся штормовых условиях»- подчеркнул Министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Шахов.
Источник: http://mchs.rk.gov.ru