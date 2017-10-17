ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Группа компаний Крымского индустриального холдинга (КИХ) планирует вложить в сельское хозяйство республики 7,5 миллиардов рублей, сообщил министр экономического развития Республики Крым Андрей Мельников.

"Сегодня подписали двухсотое инвестиционное соглашение в республике! Группа компаний Крымского индустриального холдинга начинает первые инвестиции в сельское хозяйство Крыма. Сегодняшнее соглашение на 58 млн рублей - первое из их общего портфеля инвестиционных проектов на весьма внушительную сумму, 7,5 млрд рублей", - рассказал министр.