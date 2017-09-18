Куба выразила заинтересованность в поставках морских судов российского производства
18.09.2017, 20:16
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 15 сентября, в рамках рабочего визита на Кубу заместителя Министра промышленности и торговли Российской Федерации Георгия Каламанова состоялся ряд встреч с руководством Республики.
Так, в ходе переговоров с Министром промышленности Республики Куба Сальвадором Пардо Крусом обсуждались три значимых для Кубы проекта. В частности, это модернизация и расширение металлургического завода "Хосе Марти" ("Антильяна де Асеро"). Стороны отметили успешный ход реализации проекта и подчеркнули необходимость завершения процесса модернизации завода совместными усилиями к 2020 году. Георгий Каламанов заверил, что в российском ведомстве держат проект на особом контроле.
Одновременно по словам Сальвадора Пардо Круса важное значение имеет проект по модернизации текстильной отрасли. На текущий момент он предусматривает реконструкцию и техническую модернизацию 5 предприятий ("Алкитекс", "Беллатекс", "Тексоро", "Туркиса", "ДДГ").
Не менее приоритетным проектом для Кубинской стороны является восстановление и модернизация завода азотных удобрений в городе Нуэвитас (Куба), включая работы по восстановлению резервуаров для хранения аммиака.
На встрече с заместителем Председателя Совета министров, Министром экономики и планирования Кубы Рикардо Кабрисасом был обозначен интерес к поставке на Кубу морских судов российского производства, а также подчёркнута необходимость реализации жизненно важного проекта по восстановлению и развитию цитрусовой отрасли Кубы, с учётом поставки удобрений, систем орошения, сельскохозяйственной, строительной и автомобильной техники российского производства.
С Президентом Кубинской корпорации гражданской авиации (CACSA) Р. Сампером и Министром транспорта Республики Куба Адель Искьердо Родригесом обсуждались вопросы, касающиеся авиационной сферы. Стороны выразили удовлетворённость ходом модернизации ИЛ-96 и договорились приложить усилия для согласования новых предложений кубинской стороны по соглашению на поддержание лётной годности АН-158.
Так, в ходе переговоров с Министром промышленности Республики Куба Сальвадором Пардо Крусом обсуждались три значимых для Кубы проекта. В частности, это модернизация и расширение металлургического завода "Хосе Марти" ("Антильяна де Асеро"). Стороны отметили успешный ход реализации проекта и подчеркнули необходимость завершения процесса модернизации завода совместными усилиями к 2020 году. Георгий Каламанов заверил, что в российском ведомстве держат проект на особом контроле.
Одновременно по словам Сальвадора Пардо Круса важное значение имеет проект по модернизации текстильной отрасли. На текущий момент он предусматривает реконструкцию и техническую модернизацию 5 предприятий ("Алкитекс", "Беллатекс", "Тексоро", "Туркиса", "ДДГ").
Не менее приоритетным проектом для Кубинской стороны является восстановление и модернизация завода азотных удобрений в городе Нуэвитас (Куба), включая работы по восстановлению резервуаров для хранения аммиака.
На встрече с заместителем Председателя Совета министров, Министром экономики и планирования Кубы Рикардо Кабрисасом был обозначен интерес к поставке на Кубу морских судов российского производства, а также подчёркнута необходимость реализации жизненно важного проекта по восстановлению и развитию цитрусовой отрасли Кубы, с учётом поставки удобрений, систем орошения, сельскохозяйственной, строительной и автомобильной техники российского производства.
С Президентом Кубинской корпорации гражданской авиации (CACSA) Р. Сампером и Министром транспорта Республики Куба Адель Искьердо Родригесом обсуждались вопросы, касающиеся авиационной сферы. Стороны выразили удовлетворённость ходом модернизации ИЛ-96 и договорились приложить усилия для согласования новых предложений кубинской стороны по соглашению на поддержание лётной годности АН-158.
Источник: Минпромторг