ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Сегодня на Театральной площади города Красноярска прошла торжественная встреча Кубка чемпионата мира по футболу FIFAтм. Краевая столица стала первой остановкой в регионах страны в маршруте масштабного тура официального Кубка, проводимого в преддверии чемпионата.

Губернатор края Виктор Толоконский и глава Красноярска Эдхам Акбулатов поздравили жителей и гостей города с прибытием в город главного футбольного трофея планеты.

"Для нас большая честь, что Красноярский край - первый среди регионов России, принимающих официальный Кубок на своей земле. Я уверен, что это событие станет ещё одним импульсом к развитию футбола в нашем регионе. Сегодня в Красноярске мы строим новые стадионы и футбольные поля, открываем новые секции для занятия самым популярным видом спорта, – сказал глава региона. – Я благодарен Международной федерации футбола, организационному комитету "Россия-2018" по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу FIFA 2018 и компании Coca-cola за организацию тура официального Кубка. Я желаю всем горожанам спортивного настроения и говорю Кубку чемпионата мира по футболу FIFA – "Добро пожаловать в Красноярск!"

"Дорогие красноярцы! Поздравляю вас с праздником спорта в нашем городе! В Красноярске более 13 тысяч человек занимаются футболом, а сотни тысяч красноярцев болеют за команды этого вида спорта. Сегодня у нас есть уникальная возможность увидеть легендарный футбольный приз. Я желаю вам хорошего настроения и приятных впечатлений от этого торжественного события и надеюсь, что с каждым годом всё больше людей в нашем крае будет заниматься спортом и вести активный образ жизни. С праздником, дорогие друзья! С праздником футбола!" - сказал Акбулатов.

С праздником спорта жителей и гостей краевой столицы поздравил также представитель системы Coca-Cola в России – директор проекта системы Coca-Cola в России по подготовке к чемпионату мира по футболу FIFA 2018™ Микаэль Вине.

Отметим, увидеть и сделать фотографию с легендарным футбольным трофеем жители края смогут 10 и 11 сентября в специальном шатре на Театральной площади Красноярска. Всего в рамках тура официальный Кубок пробудет в Красноярске четыре дня и побывает на различных мероприятиях в "Футбол-Арене Енисей", Сибирском федеральном университете, а также на открытии спортивного зала футбольного клуба "Тотем" Красноярского детского дома №1.