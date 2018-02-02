ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Международный футбольный турнир «Кубок легенд имени Константина Еременко» пройдёт 3 и 4 февраля на Малой спортивной арене олимпийского комплекса «Лужники».

«В этом году мы проводим десятый, юбилейный турнир “Кубок легенд имени Константина Еременко”. В турнире примут участие сборные России, Италии, Португалии, Франции, Германии и международная команда звёзд футбола», — рассказал руководитель столичного Департамента спорта и туризма Николай Гуляев.

По словам генерального менеджера турнира Тамерлана Куриева, каждый год состязания собирают в столице легенд мирового футбола. В Москву приедут футболисты Гаиска Мендьета, Венсан Кандела, Франк Де Бур, Яри Литманен, Луиджи Ди Бьяджо, Паулу Феррейра, Кевин Кураньи, Христо Стоичков, Стипе Плетикоса, Вильям Галлас и Франческо Тотти.

Полузащитник сборной России бывший футболист клубов «Зенит», «Спартак», «Краснодар» и ЦСКА Роман Широков отметил, что на турнире у зрителей будет отличная возможность увидеть футболистов мирового уровня.

«Впервые участвую в Кубке легенд имени Константина Еременко. Я счастлив, что вновь надену майку сборной России. Очень хочу выиграть этот кубок», — говорит нападающий сборной России бывший игрок клубов «Спартак», «Локомотив» и «Тоттенхэм Хотспур» Роман Павлюченко.

«Я очень рад, что снова буду играть в Кубке легенд и представлять на этом турнире сборную Германию. Надеюсь, что в этом году нам удастся обыграть Россию», — отмечает нападающий сборной Германии бывший футболист клубов «Динамо», «Шальке», «Штутгарт» и «Хоффенхайм» Кевин Кураньи.

Жеребьёвка турнира прошла 16 января в закрытом формате. В ходе жеребьевки команды были распределены на две группы. В группе А сыграют Россия, Италия и звезды футбола. Сборные Франции, Германии, Португалии поборются за выход в финал в группе В.