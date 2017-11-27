Кубок мира по прыжкам на лыжах с трамплина в Нижнем Тагиле увидят 53 страны
27.11.2017, 12:01
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Этапы Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина, которые состоятся с 1 по 3 декабря на горе Долгой в Нижнем Тагиле будут транслировать ведущие спортивные телеканалы мира. Соревнования летающих лыжников увидят зрители 53 стран.
Традиционно главные эфиры состоятся на панамериканском гиганте Eurosport, который начнёт прыжковый уик-энд с трансляций квалификации в пятницу, 1 декабря. Большие планы на Нижний Тагил и у главного немецкого телеканала - ZDF. Германские спортивные журналисты будут работать на горе Долгая с комментаторами, экспертами, собственной передвижной студией и дополнительными камерами виртуальной реальности. Австрийский канал ORF командирует в Нижний Тагил комментаторов и репортёров. Прямые эфиры всех соревнований, начиная с 1 декабря, будет транслировать российский спортивный медиахолдинг «Матч». Также соревнования увидят зрители Norsk Rikskringkasting AS (Норвегия), Sky Sport and News TV (Великобритания), MTV Sisallot Oy (Финляндия), TVP (Польша), NRK (Норвегия), RTV (Словакия, Словения).
Тем временем, оргкомитет этапа Кубка мира объявил количественный состав участников соревнований: Норвегия (6 спортсменов), Германия (7), Болгария (1), США (3), Канада (1), Япония (5), Финляндия (3), Россия (9), Казахстан (2), Чехия (4), Франция (1), Австрия (7), Южная Корея (1), Польша (6), Италия (3), Словения (7), Швейцария (4).
Например, команда Германии приедет в Нижний Тагил своим сильнейшим составом. Команду возглавит олимпийский чемпион-2014 в команде и чемпион мира-2017 в миксте Андреас Веллингер. Вместе с ним выступят Маркус Айзенбихлер, Пиус Пашке, Штефан Ляйе, Карл Гайгер, Рихард Фрайтаг и Давид Зигель. Золотая четверка Польши также приедет на Средний Урал, а именно: Камиль Стох, Давид Кубацки, Пётр Жила и Мачей Кот. Вместе с ними также выступят Стефан Хула и Якуб Вольный.
Напомним, заявки на этап Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина в Нижнем Тагиле подало рекордное количество стран - 18.
«Это рекорд по количеству стран-участниц, которые приезжали на этап Кубка мира в Нижний Тагил, - отмечает президент Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России Дмитрий Дубровский. - Это заставляет FIS задуматься о том, что Россия по праву занимает свое место в семье стран, проводящих Кубок мира. Естественно, это происходит благодаря той работе, которую проводит руководство «Аиста», власти Нижнего Тагила и Свердловской области».
Ожидается приезд в Нижний Тагил самых ярких звезд прыжков на лыжах с трамплина современности - олимпийских чемпионов, чемпионов мира, обладателей Кубка мира.
«Очень рад что Кубок мира возвращается в Россию! Домашний этап - это не только особенное событие для спортсменов сборной, но и отличный пример и праздник для молодых спортсменов и любителей спорта. Всегда приятно выступать при поддержке родных трибун. Увидимся в декабре на горе Долгой!», - заявил один из лидеров сборной России, двукратный победитель летнего чемпионата России-2017 Денис Корнилов.
Трамплинный комплекс уже готов к соревнованиям. В середине ноября при помощи пушек полностью оснежили трамплины К-90 и К-120. С 15 ноября в Нижнем Тагиле тренируется женская сборная России по прыжкам на лыжах с трамплина, которая готовится к старту своего Кубка мира, который состоится 1-3 декабря в Лиллехаммере.
Также 11 ноября стартовала продажа билетов на этап Кубка мира. Третий год подряд организаторы удерживают цены на одном уровне. Билет с гарантированным парковочным местом обойдется в 150 рублей. Обычный билет для взрослого - 100 рублей. Льготный билет для пенсионеров, инвалидов и участников боевых действий в горячих точках - 50 рублей. Дети и подростки до 16 лет смогут посетить соревнования бесплатно.
Традиционно главные эфиры состоятся на панамериканском гиганте Eurosport, который начнёт прыжковый уик-энд с трансляций квалификации в пятницу, 1 декабря. Большие планы на Нижний Тагил и у главного немецкого телеканала - ZDF. Германские спортивные журналисты будут работать на горе Долгая с комментаторами, экспертами, собственной передвижной студией и дополнительными камерами виртуальной реальности. Австрийский канал ORF командирует в Нижний Тагил комментаторов и репортёров. Прямые эфиры всех соревнований, начиная с 1 декабря, будет транслировать российский спортивный медиахолдинг «Матч». Также соревнования увидят зрители Norsk Rikskringkasting AS (Норвегия), Sky Sport and News TV (Великобритания), MTV Sisallot Oy (Финляндия), TVP (Польша), NRK (Норвегия), RTV (Словакия, Словения).
Тем временем, оргкомитет этапа Кубка мира объявил количественный состав участников соревнований: Норвегия (6 спортсменов), Германия (7), Болгария (1), США (3), Канада (1), Япония (5), Финляндия (3), Россия (9), Казахстан (2), Чехия (4), Франция (1), Австрия (7), Южная Корея (1), Польша (6), Италия (3), Словения (7), Швейцария (4).
Например, команда Германии приедет в Нижний Тагил своим сильнейшим составом. Команду возглавит олимпийский чемпион-2014 в команде и чемпион мира-2017 в миксте Андреас Веллингер. Вместе с ним выступят Маркус Айзенбихлер, Пиус Пашке, Штефан Ляйе, Карл Гайгер, Рихард Фрайтаг и Давид Зигель. Золотая четверка Польши также приедет на Средний Урал, а именно: Камиль Стох, Давид Кубацки, Пётр Жила и Мачей Кот. Вместе с ними также выступят Стефан Хула и Якуб Вольный.
Напомним, заявки на этап Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина в Нижнем Тагиле подало рекордное количество стран - 18.
«Это рекорд по количеству стран-участниц, которые приезжали на этап Кубка мира в Нижний Тагил, - отмечает президент Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России Дмитрий Дубровский. - Это заставляет FIS задуматься о том, что Россия по праву занимает свое место в семье стран, проводящих Кубок мира. Естественно, это происходит благодаря той работе, которую проводит руководство «Аиста», власти Нижнего Тагила и Свердловской области».
Ожидается приезд в Нижний Тагил самых ярких звезд прыжков на лыжах с трамплина современности - олимпийских чемпионов, чемпионов мира, обладателей Кубка мира.
«Очень рад что Кубок мира возвращается в Россию! Домашний этап - это не только особенное событие для спортсменов сборной, но и отличный пример и праздник для молодых спортсменов и любителей спорта. Всегда приятно выступать при поддержке родных трибун. Увидимся в декабре на горе Долгой!», - заявил один из лидеров сборной России, двукратный победитель летнего чемпионата России-2017 Денис Корнилов.
Трамплинный комплекс уже готов к соревнованиям. В середине ноября при помощи пушек полностью оснежили трамплины К-90 и К-120. С 15 ноября в Нижнем Тагиле тренируется женская сборная России по прыжкам на лыжах с трамплина, которая готовится к старту своего Кубка мира, который состоится 1-3 декабря в Лиллехаммере.
Также 11 ноября стартовала продажа билетов на этап Кубка мира. Третий год подряд организаторы удерживают цены на одном уровне. Билет с гарантированным парковочным местом обойдется в 150 рублей. Обычный билет для взрослого - 100 рублей. Льготный билет для пенсионеров, инвалидов и участников боевых действий в горячих точках - 50 рублей. Дети и подростки до 16 лет смогут посетить соревнования бесплатно.
Источник: http://www.midural.ru